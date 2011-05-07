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Бундеслига 2026/2027
Санкт-Паули - Бавария
Санкт-Паули - Бавария: обзор матча 07 мая 2011
Санкт-Паули
07.05.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
1 : 8
Завершен
Бавария
85'
М. Эгер
15'
М. Гомес
34'
Д. ван Бюйтен
58'
М. Гомес
61'
А. Роббен
81'
Ф. Рибери
90'
А. Роббен
90+2'
М. Гомес
90+4'
Ф. Рибери
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Паули - Бавария
+4
ГОЛ! 1:8!
Ф. Рибери
+2
ГОЛ! 1:7!
М. Гомес
Пас отдал
А. Роббен
ГОЛ! 1:6!
А. Роббен
Пас отдал
Ф. Рибери
Желтая карточка
Ф. Брунс
Желтая карточка
Ф. Лехнер
ГОЛ! 1:5!
М. Эгер
Пас отдал
М. Крузе
ГОЛ! 0:5!
Ф. Рибери
Замена
Т. Кроос
️️️️
Б. Швайнштайгер
Замена
М. Клозе
️️️️
Т. Мюллер
Замена
Я. Калла
️️️️
М. Леманн
Желтая карточка
Ф. Бартельс
Желтая карточка
Ф. Рибери
ГОЛ! 0:4!
А. Роббен
Пас отдал
Т. Мюллер
ГОЛ! 0:3!
М. Гомес
Пас отдал
А. Роббен
Замена
М. Эбберс
️️️️
М. Торандт
Замена
Ф. Брунс
️️️️
Ч. Таки
Замена
Х. Бадштубер
️️️️
Л. Густаво
ГОЛ! 0:2!
Д. ван Бюйтен
Пас отдал
А. Роббен
Желтая карточка
Т. Мюллер
15'
ГОЛ! 0:1!
М. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Паули
18
Томас Кесслер
ВР
2
Флориан Лехнер
ЛЗ
4
Фабио Морена
(К)
ЦЗ
14
Марсель Эгер
ЦЗ
16
Маркус Торандт
ПЗ
10
Макс Крузе
ЛВ
7
Деннис Даубе
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
10
Чарльз Таки
АП
31
Фин Бартельс
ПВ
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
44
Анатолий Тимощук
ЦП
10
Арьен Роббен
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Андрис Йонкер
Санкт-Паули
19
Бенедикт Пликетт
ВР
27
Ян-Филипп Калла
ЦЗ
26
Ральф Гюнеш
ЦЗ
62
Дениз Наки
ЛВ
12
Тимо Шульц
ЦП
8
Флориан Брунс
ПВ
9
Мариус Эбберс
ЦФ
Бавария
1
Томас Крафт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
33
Брено
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
4-2-3-1
18
Кесслер
2
Лехнер
4
Морена
14
Эгер
16
Торандт
7
Даубе
33
Леманн
10
Крузе
10
Таки
31
Бартельс
18
Асамоа
3-1-2-2-2
22
Бутт
21
Лам
5
ван Бюйтен
26
Контенто
14
Густаво
31
Швайнштайгер
44
Тимощук
10
Роббен
7
Рибери
13
Мюллер
27
Гомес
33
Леманн
27
Калла
27
Калла
33
Леманн
10
Таки
8
Брунс
8
Брунс
10
Таки
16
Торандт
9
Эбберс
9
Эбберс
16
Торандт
14
Густаво
28
Бадштубер
28
Бадштубер
14
Густаво
31
Швайнштайгер
8
Кроос
8
Кроос
31
Швайнштайгер
13
Мюллер
11
Клозе
11
Клозе
13
Мюллер
Остались в запасе
Санкт-Паули
Бавария
12
Тимо Шульц
ЦП
19
Бенедикт Пликетт
ВР
26
Ральф Гюнеш
ЦЗ
62
Дениз Наки
ЛВ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
1
Томас Крафт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
33
Брено
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
Главный тренер
Андрис Йонкер
Остались в запасе
12
Тимо Шульц
ЦП
19
Бенедикт Пликетт
ВР
26
Ральф Гюнеш
ЦЗ
62
Дениз Наки
ЛВ
Остались в запасе
1
Томас Крафт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
33
Брено
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Главный тренер
Андрис Йонкер
Статистика матча Санкт-Паули - Бавария
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Санкт-Паули
2 : 0
11.10.2026
Карлсруэ
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Миллернтор
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 17:25 (прямая)
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