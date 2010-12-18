Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Санкт-Паули - Майнц
Санкт-Паули - Майнц: обзор матча 18 декабря 2010
Санкт-Паули
18.12.2010, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
2 : 4
Завершен
Майнц
36'
М. Леманн (П)
69'
М. Леманн
15'
А. Шюррле
31'
А. Шюррле
44'
А. Салаи
88'
М. Калиджиури
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Паули - Майнц
+2
Замена
М. Риссе
️️️️
А. Шюррле
ГОЛ! 2:4!
М. Калиджиури
Пас отдал
С. Аллагуи
Замена
Ю. Полански
️️️️
Э. Сото
Желтая карточка
Х. Мюллер
Желтая карточка
К. Ротенбах
Желтая карточка
Т. Шульц
Замена
С. Аллагуи
️️️️
Л. Холтби
ГОЛ! 2:3!
М. Леманн
Пас отдал
Д. Асамоа
Замена
Ф. Брунс
️️️️
Ф. Болл
Замена
Ч. Таки
️️️️
М. Крузе
Замена
Т. Шульц
️️️️
Р. Хеннингс
ГОЛ! 1:3!
А. Салаи
Пас отдал
К. Фукс
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Леманн
ГОЛ! 0:2!
А. Шюррле
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Шюррле
Пас отдал
А. Салаи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Паули
25
Матиас Хайн
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
26
Ральф Гюнеш
ЦЗ
2
Флориан Лехнер
ЦЗ
24
Карстен Ротенбах
ПЗ
10
Макс Крузе
ЛВ
33
Маттиас Леманн
ЦП
17
Фабиан Болл
ЦП
18
Джеральд Асамоа
АП
10
Рувен Хеннингс
ПВ
9
Мариус Эбберс
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
30
Малик Фатхи
ЛЗ
4
Николче Новески
(К)
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
8
Радослав Забавник
ПЗ
28
Кристиан Фукс
ЛП
90
Льюис Холтби
ЦП
33
Марко Калиджиури
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
20
Андре Шюррле
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Санкт-Паули
19
Бенедикт Пликетт
ВР
2
Мориц Фольц
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
12
Тимо Шульц
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
10
Чарльз Таки
АП
8
Флориан Брунс
ПВ
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
31
Марсель Риссе
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
14
Мирослав Кархан
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
4-2-3-1
25
Хайн
5
Очипка
26
Гюнеш
2
Лехнер
24
Ротенбах
33
Леманн
17
Болл
10
Крузе
18
Асамоа
10
Хеннингс
9
Эбберс
4-4-2
33
Мюллер
8
Забавник
4
Новески
26
Бунгерт
30
Фатхи
90
Холтби
33
Калиджиури
19
Сото
28
Фукс
20
Шюррле
11
Салаи
10
Хеннингс
12
Шульц
12
Шульц
10
Хеннингс
10
Крузе
10
Таки
10
Таки
10
Крузе
17
Болл
8
Брунс
8
Брунс
17
Болл
20
Шюррле
31
Риссе
31
Риссе
20
Шюррле
19
Сото
8
Полански
8
Полански
19
Сото
90
Холтби
9
Аллагуи
9
Аллагуи
90
Холтби
Остались в запасе
Санкт-Паули
Майнц
19
Бенедикт Пликетт
ВР
2
Мориц Фольц
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
31
Фин Бартельс
ЦП
Главный тренер
Хольгер Станиславски
28
Кристиан Веткло
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
14
Мирослав Кархан
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
19
Бенедикт Пликетт
ВР
2
Мориц Фольц
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
31
Фин Бартельс
ЦП
Остались в запасе
28
Кристиан Веткло
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
14
Мирослав Кархан
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Санкт-Паули - Майнц
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Санкт-Паули
2 : 0
11.10.2026
Карлсруэ
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Миллернтор
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 20:25 (прямая)
Новости команд
Все
Санкт-Паули
Майнц
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
Экс-чемпион Германии может вылететь из Бундеслиги
18 мая
3
«Санкт-Паули» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026
16 мая
«РБ Лейпциг» – «Санкт-Паули»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026
9 мая
«РБ Лейпциг» – «Санкт-Паули»: прогноз и ставки на матч 9 мая 2026 с коэффициентом 2.3
8 мая
«Санкт-Паули» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026
3 мая
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+