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Санкт-Паули - Байер
Санкт-Паули - Байер: обзор матча 13 ноября 2010
Санкт-Паули
13.11.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Байер
81'
Р. Аугусто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Паули - Байер
Замена
Г. Кастро
️️️️
Т. Барнетта
Замена
М. Крузе
️️️️
Д. Даубе
Желтая карточка
К. Самбрано
ГОЛ! 0:1!
Р. Аугусто
Пас отдал
С. Рольфес
Замена
Х. Балич
️️️️
М. Кадлец
Замена
Л. Бендер
️️️️
П. Хельмес
Желтая карточка
М. Кадлец
Замена
Р. Хеннингс
️️️️
Ч. Таки
Замена
Ф. Бартельс
️️️️
Ф. Брунс
Желтая карточка
М. Леманн
Желтая карточка
Т. Барнетта
Желтая карточка
Ш. Райнарц
Желтая карточка
К. Ротенбах
Желтая карточка
Р. Аугусто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Паули
18
Томас Кесслер
ВР
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
16
Маркус Торандт
ЦЗ
24
Карстен Ротенбах
ПЗ
62
Дениз Наки
ЛВ
7
Деннис Даубе
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
10
Чарльз Таки
АП
8
Флориан Брунс
ПВ
9
Мариус Эбберс
ЦФ
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Байер
15
Рене Адлер
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
33
Сидней Сэм
ПП
10
Патрик Хельмес
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Санкт-Паули
25
Матиас Хайн
ВР
26
Ральф Гюнеш
ЦЗ
12
Тимо Шульц
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Байер
13
Фабиан Гифер
ВР
21
Бурак Каплан
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
3-2-3-2
18
Кесслер
3
Самбрано
16
Торандт
24
Ротенбах
7
Даубе
33
Леманн
62
Наки
10
Таки
8
Брунс
18
Асамоа
9
Эбберс
4-5-1
15
Адлер
7
Райнарц
2
Фридрих
5
Швааб
3
Кадлец
33
Сэм
10
Барнетта
23
Видаль
6
Рольфес
7
Аугусто
10
Хельмес
8
Брунс
31
Бартельс
31
Бартельс
8
Брунс
10
Таки
10
Хеннингс
10
Хеннингс
10
Таки
7
Даубе
10
Крузе
10
Крузе
7
Даубе
10
Хельмес
8
Бендер
8
Бендер
10
Хельмес
10
Барнетта
8
Кастро
8
Кастро
10
Барнетта
3
Кадлец
5
Балич
5
Балич
3
Кадлец
Остались в запасе
Санкт-Паули
Байер
12
Тимо Шульц
ЦП
25
Матиас Хайн
ВР
26
Ральф Гюнеш
ЦЗ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
13
Фабиан Гифер
ВР
21
Бурак Каплан
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
12
Тимо Шульц
ЦП
25
Матиас Хайн
ВР
26
Ральф Гюнеш
ЦЗ
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
21
Бурак Каплан
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Санкт-Паули - Байер
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Санкт-Паули
2 : 0
11.10.2026
Карлсруэ
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Миллернтор
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