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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Санкт-Паули
Байер - Санкт-Паули: обзор матча 10 апреля 2011
Байер
10.04.2011, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Санкт-Паули
71'
Ш. Кисслинг
84'
Л. Бендер
62'
Ч. Таки
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Санкт-Паули
Желтая карточка
М. Леманн
Замена
М. Эбберс
️️️️
Ч. Таки
Замена
Р. Сукута-Пазу
️️️️
Ф. Болл
ГОЛ! 2:1!
Л. Бендер
Пас отдал
С. Сэм
Желтая карточка
Ч. Таки
Замена
Д. Даубе
️️️️
Ф. Брунс
Желтая карточка
Д. Асамоа
Замена
Л. Бендер
️️️️
Т. Барнетта
ГОЛ! 1:1!
Ш. Кисслинг
Пас отдал
Э. Дердийок
Замена
Э. Дердийок
️️️️
М. Кадлец
ГОЛ! 0:1!
Ч. Таки
Пас отдал
Ф. Брунс
Желтая карточка
Д. Швааб
Замена
Г. Кастро
️️️️
Х. Балич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
13
Фабиан Гифер
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
5
Ханно Балич
ПЗ
10
Транкильо Барнетта
ЛВ
23
Артуро Видаль
ЦП
6
Симон Рольфес
(К)
ЦП
13
Михаэль Баллак
АП
33
Сидней Сэм
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Санкт-Паули
19
Бенедикт Пликетт
ВР
2
Флориан Лехнер
ЛЗ
26
Ральф Гюнеш
ЦЗ
14
Марсель Эгер
ЦЗ
16
Маркус Торандт
ПЗ
62
Дениз Наки
ЛВ
33
Маттиас Леманн
ЦП
17
Фабиан Болл
ЦП
10
Чарльз Таки
АП
8
Флориан Брунс
ПВ
18
Джеральд Асамоа
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Байер
33
Томаш Бобель
ВР
4
Сами Хююпя
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Санкт-Паули
18
Томас Кесслер
ВР
12
Тимо Шульц
ЦП
7
Деннис Даубе
ЦП
19
Ричард Сукута-Пазу
ЦП
9
Мариус Эбберс
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
4-2-3-1
13
Гифер
3
Кадлец
7
Райнарц
5
Швааб
5
Балич
23
Видаль
6
Рольфес
10
Барнетта
13
Баллак
33
Сэм
11
Кисслинг
4-2-3-1
19
Пликетт
16
Торандт
26
Гюнеш
14
Эгер
2
Лехнер
33
Леманн
17
Болл
8
Брунс
10
Таки
62
Наки
18
Асамоа
10
Барнетта
8
Бендер
8
Бендер
10
Барнетта
5
Балич
8
Кастро
8
Кастро
5
Балич
3
Кадлец
9
Дердийок
9
Дердийок
3
Кадлец
8
Брунс
7
Даубе
7
Даубе
8
Брунс
17
Болл
19
Сукута-Пазу
19
Сукута-Пазу
17
Болл
10
Таки
9
Эбберс
9
Эбберс
10
Таки
Остались в запасе
Байер
Санкт-Паули
33
Томаш Бобель
ВР
4
Сами Хююпя
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
12
Тимо Шульц
ЦП
18
Томас Кесслер
ВР
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Остались в запасе
33
Томаш Бобель
ВР
4
Сами Хююпя
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Остались в запасе
12
Тимо Шульц
ЦП
18
Томас Кесслер
ВР
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Статистика матча Байер - Санкт-Паули
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Санкт-Паули
2 : 0
11.10.2026
Карлсруэ
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 19:25 (прямая)
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