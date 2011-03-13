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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Санкт-Паули - Штутгарт
Санкт-Паули - Штутгарт: обзор матча 13 марта 2011
Санкт-Паули
13.03.2011, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
1 : 2
Завершен
Штутгарт
24'
Ф. Болл
28'
З. Кузманович
90'
С. Шипплок
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Паули - Штутгарт
ГОЛ! 1:2!
С. Шипплок
Замена
С. Шипплок
️️️️
С. Оказаки
Замена
М. Эбберс
️️️️
М. Крузе
Желтая карточка
М. Харник
Замена
Д. Наки
️️️️
Ф. Брунс
Замена
Р. Сукута-Пазу
️️️️
Ч. Таки
Желтая карточка
М. Торандт
Замена
Т. Гебхарт
️️️️
П. Погребняк
Желтая карточка
С. Таски
Замена
С. Челоцци
️️️️
К. Молинаро
Желтая карточка
Ч. Таки
ГОЛ! 1:1!
З. Кузманович
Пас отдал
Т. Хайнал
ГОЛ! 1:0!
Ф. Болл
Пас отдал
Ф. Бартельс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Паули
18
Томас Кесслер
ВР
2
Мориц Фольц
ЛЗ
16
Маркус Торандт
ЦЗ
26
Ральф Гюнеш
ЦЗ
31
Фин Бартельс
ПЗ
8
Флориан Брунс
ЛВ
7
Деннис Даубе
ЦП
17
Фабиан Болл
ЦП
10
Чарльз Таки
АП
10
Макс Крузе
ПВ
18
Джеральд Асамоа
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
28
Кристиан Треш
(К)
ПЗ
30
Синджи Оказаки
ЛВ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
15
Тамаш Хайнал
АП
22
Мартин Харник
ПВ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Санкт-Паули
19
Бенедикт Пликетт
ВР
27
Ян-Филипп Калла
ЦЗ
14
Марсель Эгер
ЦЗ
62
Дениз Наки
ЛВ
12
Тимо Шульц
ЦП
19
Ричард Сукута-Пазу
ЦП
9
Мариус Эбберс
ЦФ
Штутгарт
33
Александер Штольц
ВР
22
Стефано Челоцци
ПЗ
7
Элсон
ЦП
13
Мамаду Ба
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
10
Тимо Гебхарт
ПП
22
Свен Шипплок
ЦФ
4-2-3-1
18
Кесслер
2
Фольц
16
Торандт
26
Гюнеш
31
Бартельс
7
Даубе
17
Болл
8
Брунс
10
Таки
10
Крузе
18
Асамоа
4-2-3-1
26
Ульрайх
28
Треш
5
Нидермайер
35
Таски
3
Молинаро
4
Гентнер
8
Кузманович
22
Харник
15
Хайнал
30
Оказаки
88
Погребняк
10
Таки
19
Сукута-Пазу
19
Сукута-Пазу
10
Таки
8
Брунс
62
Наки
62
Наки
8
Брунс
10
Крузе
9
Эбберс
9
Эбберс
10
Крузе
3
Молинаро
22
Челоцци
22
Челоцци
3
Молинаро
88
Погребняк
10
Гебхарт
10
Гебхарт
88
Погребняк
30
Оказаки
22
Шипплок
22
Шипплок
30
Оказаки
Остались в запасе
Санкт-Паули
Штутгарт
27
Ян-Филипп Калла
ЦЗ
12
Тимо Шульц
ЦП
19
Бенедикт Пликетт
ВР
14
Марсель Эгер
ЦЗ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
33
Александер Штольц
ВР
7
Элсон
ЦП
13
Мамаду Ба
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
27
Ян-Филипп Калла
ЦЗ
12
Тимо Шульц
ЦП
19
Бенедикт Пликетт
ВР
14
Марсель Эгер
ЦЗ
Остались в запасе
33
Александер Штольц
ВР
7
Элсон
ЦП
13
Мамаду Ба
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Санкт-Паули - Штутгарт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Санкт-Паули
2 : 0
11.10.2026
Карлсруэ
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Миллернтор
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 19:25 (прямая)
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