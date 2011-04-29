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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кайзерслаутерн - Санкт-Паули
Кайзерслаутерн - Санкт-Паули: обзор матча 29 апреля 2011
Кайзерслаутерн
29.04.2011, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
2 : 0
Завершен
Санкт-Паули
29'
К. Тифферт
69'
М. Абель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайзерслаутерн - Санкт-Паули
Замена
А. Бугера
️️️️
К. Тифферт
Замена
Ф. Брунс
️️️️
Ч. Таки
Замена
Я. Моравек
️️️️
П. Де Вит
Замена
М. Эбберс
️️️️
Р. Гюнеш
Замена
Д. Наки
️️️️
Д. Даубе
Замена
А. Немец
️️️️
Э. Хоффер
ГОЛ! 2:0!
М. Абель
Пас отдал
К. Тифферт
ГОЛ! 1:0!
К. Тифферт
Пас отдал
Л. Йессен
15'
Желтая карточка
М. Торандт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайзерслаутерн
1
Кевин Трапп
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
20
Родней
ЦЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
8
Кристиан Тифферт
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
21
Пьер Де Вит
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Санкт-Паули
19
Бенедикт Пликетт
ВР
2
Флориан Лехнер
ЛЗ
26
Ральф Гюнеш
ЦЗ
14
Марсель Эгер
ЦЗ
16
Маркус Торандт
ЦЗ
33
Маттиас Леманн
ЦП
7
Деннис Даубе
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
10
Чарльз Таки
АП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Кайзерслаутерн
21
Тобиас Зиппель
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
25
Мартин Амедик
ЦЗ
25
Стивен Ривич
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
19
Илиян Мицански
ЦФ
37
Адам Немец
ЦФ
Санкт-Паули
22
Арвид Шенк
ВР
27
Ян-Филипп Калла
ЦЗ
4
Фабио Морена
ЦЗ
62
Дениз Наки
ЛВ
19
Ричард Сукута-Пазу
ЦП
8
Флориан Брунс
ПВ
9
Мариус Эбберс
ЦФ
4-4-2
1
Трапп
18
Йессен
6
Абель
14
Глоушек
20
Родней
8
Тифферт
6
Пецос
21
Де Вит
21
Кирх
29
Лакич
27
Хоффер
4-3-1-2
19
Пликетт
26
Гюнеш
14
Эгер
16
Торандт
2
Лехнер
33
Леманн
7
Даубе
31
Бартельс
10
Таки
10
Крузе
18
Асамоа
8
Тифферт
0
Бугера
0
Бугера
8
Тифферт
21
Де Вит
30
Моравек
30
Моравек
21
Де Вит
27
Хоффер
37
Немец
37
Немец
27
Хоффер
7
Даубе
62
Наки
62
Наки
7
Даубе
10
Таки
8
Брунс
8
Брунс
10
Таки
26
Гюнеш
9
Эбберс
9
Эбберс
26
Гюнеш
Остались в запасе
Кайзерслаутерн
Санкт-Паули
25
Стивен Ривич
ЦП
21
Тобиас Зиппель
ВР
25
Мартин Амедик
ЦЗ
19
Илиян Мицански
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
27
Ян-Филипп Калла
ЦЗ
22
Арвид Шенк
ВР
4
Фабио Морена
ЦЗ
19
Ричард Сукута-Пазу
ЦП
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Остались в запасе
25
Стивен Ривич
ЦП
21
Тобиас Зиппель
ВР
25
Мартин Амедик
ЦЗ
19
Илиян Мицански
ЦФ
Остались в запасе
27
Ян-Филипп Калла
ЦЗ
22
Арвид Шенк
ВР
4
Фабио Морена
ЦЗ
19
Ричард Сукута-Пазу
ЦП
Главный тренер
Марко Курц
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Статистика матча Кайзерслаутерн - Санкт-Паули
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Санкт-Паули
2 : 0
11.10.2026
Карлсруэ
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Фритц Вальтер
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