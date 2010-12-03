Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Санкт-Паули - Кайзерслаутерн
Санкт-Паули - Кайзерслаутерн: обзор матча 03 декабря 2010
Санкт-Паули
03.12.2010, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Кайзерслаутерн
48'
К. Тифферт (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Паули - Кайзерслаутерн
Замена
Т. Шульц
️️️️
М. Крузе
Замена
А. Немец
️️️️
К. Тифферт
Замена
И. Мицански
️️️️
И. Иличевич
Желтая карточка
С. Лакич
Замена
Ф. Брунс
️️️️
Ф. Бартельс
Замена
Р. Хеннингс
️️️️
Д. Асамоа
Замена
Э. Хоффер
️️️️
С. Ривич
Желтая карточка
М. Абель
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
К. Тифферт
Желтая карточка
Ф. Морена
Желтая карточка
М. Амедик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Паули
18
Томас Кесслер
ВР
2
Мориц Фольц
ЛЗ
4
Фабио Морена
ЦЗ
26
Ральф Гюнеш
ЦЗ
24
Карстен Ротенбах
ПЗ
33
Маттиас Леманн
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
17
Фабиан Болл
ЦП
9
Мариус Эбберс
ЦФ
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Марцель Рапп
Кайзерслаутерн
21
Тобиас Зиппель
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
25
Мартин Амедик
ЦЗ
23
Флориан Дик
ПЗ
25
Стивен Ривич
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
8
Кристиан Тифферт
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Крассимир Балаков
Санкт-Паули
25
Матиас Хайн
ВР
2
Флориан Лехнер
ЛЗ
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
14
Марсель Эгер
ЦЗ
12
Тимо Шульц
ЦП
8
Флориан Брунс
ПВ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Кайзерслаутерн
1
Кевин Трапп
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
21
Пьер Де Вит
ЦП
20
Иржи Билек
ЦП
37
Адам Немец
ЦФ
19
Илиян Мицански
ЦФ
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
4-3-3
18
Кесслер
2
Фольц
4
Морена
26
Гюнеш
24
Ротенбах
33
Леманн
31
Бартельс
17
Болл
10
Крузе
18
Асамоа
9
Эбберс
4-5-1
21
Зиппель
23
Дик
6
Абель
25
Амедик
0
Бугера
21
Кирх
16
Иличевич
8
Тифферт
30
Моравек
25
Ривич
29
Лакич
10
Крузе
12
Шульц
12
Шульц
10
Крузе
31
Бартельс
8
Брунс
8
Брунс
31
Бартельс
18
Асамоа
10
Хеннингс
10
Хеннингс
18
Асамоа
8
Тифферт
37
Немец
37
Немец
8
Тифферт
16
Иличевич
19
Мицански
19
Мицански
16
Иличевич
25
Ривич
27
Хоффер
27
Хоффер
25
Ривич
Остались в запасе
Санкт-Паули
Кайзерслаутерн
25
Матиас Хайн
ВР
2
Флориан Лехнер
ЛЗ
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
14
Марсель Эгер
ЦЗ
Главный тренер
Марцель Рапп
1
Кевин Трапп
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
21
Пьер Де Вит
ЦП
20
Иржи Билек
ЦП
Главный тренер
Крассимир Балаков
Остались в запасе
25
Матиас Хайн
ВР
2
Флориан Лехнер
ЛЗ
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
14
Марсель Эгер
ЦЗ
Остались в запасе
1
Кевин Трапп
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
21
Пьер Де Вит
ЦП
20
Иржи Билек
ЦП
Главный тренер
Марцель Рапп
Главный тренер
Крассимир Балаков
Статистика матча Санкт-Паули - Кайзерслаутерн
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Санкт-Паули
2 : 0
11.10.2026
Карлсруэ
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Миллернтор
Новости команд
Все
Санкт-Паули
Кайзерслаутерн
85 человек пострадали в беспорядках на матче Кубка Германии, из них 35 полицейских
23 августа
5
Экс-чемпион Германии может вылететь из Бундеслиги
18 мая
3
«Санкт-Паули» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026
16 мая
«РБ Лейпциг» – «Санкт-Паули»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026
9 мая
«РБ Лейпциг» – «Санкт-Паули»: прогноз и ставки на матч 9 мая 2026 с коэффициентом 2.3
8 мая
Экс-чемпион Германии может вылететь из Бундеслиги
18 мая
3
«Санкт-Паули» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026
16 мая
«РБ Лейпциг» – «Санкт-Паули»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026
9 мая
«РБ Лейпциг» – «Санкт-Паули»: прогноз и ставки на матч 9 мая 2026 с коэффициентом 2.3
8 мая
«Санкт-Паули» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026
3 мая
85 человек пострадали в беспорядках на матче Кубка Германии, из них 35 полицейских
23 августа
5
39-летний Джеко установил рекорд во второй Бундеслиге
26 января
Кубок Германии. «Байер» в меньшинстве удержал победу над «Кайзерслаутерном» (1:0) и оформил золотой дубль
2024.05.25 23:05
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
2024.05.25 10:49
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: прогноз на финальный матч Кубка Германии, 25 мая
2024.05.25 09:27
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+