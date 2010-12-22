Жан-Алан Фаншон - статистика
#39 | Защитник
|Имя
|Жан-Алан
|Фамилия
|Фаншон
|Команда
|Удинезе
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 сентября 1988 (34 года)
|Рост
|175
|Вес
|70
|Имя
|Жан-Алан
|Фамилия
|Фаншон
|Команда
|Удинезе
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 сентября 1988 (34 года)
|Рост
|175
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арль-Авиньон
|21
|0
|0
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.05.2011
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|3:2
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|07.05.2011
|1' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:1
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|30.04.2011
|61' -90'
|Лилль (Лилль)
|5:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|24.04.2011
|64' -90'
|Нанси (Нанси)
|0:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|02.04.2011
|1' -78'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:2
|Монако (Монако)
|20.03.2011
|Был в запасе
|Кан (Кан)
|2:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|12.03.2011
|1' -59'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|3:3
|Лорьян (Лорьян)
|27'
|06.03.2011
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|5:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|29.01.2011
|1' -46'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|1:2
|ПСЖ (Париж)
|22.12.2010
|22' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:0
|Ницца (Ницца)
|18.12.2010
|1' -65'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|2:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|21'
|11.12.2010
|1' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:1
|Лилль (Лилль)
|58'
|04.12.2010
|1' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|1:1
|Нанси (Нанси)
|58'
|27.11.2010
|Был в запасе
|Валансьен (Валансьен)
|3:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|21.11.2010
|1' -61'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|2:4
|Бордо (Бордо)
|13.11.2010
|1' -90'
|Монако (Монако)
|0:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|06.11.2010
|60' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|3:2
|Кан (Кан)
|30.10.2010
|73' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|2:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|24.10.2010
|Был в запасе
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|1:1
|Лион (Лион)
|02.10.2010
|Был в запасе
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:4
|Осер (Осер)
|25.09.2010
|1' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|3:1
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|55'
|18.09.2010
|1' -46'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:3
|Марсель (Марсель)
|11.09.2010
|1' -90'
|ПСЖ (Париж)
|4:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|57'
|28.08.2010
|1' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:1
|Ренн (Ренн)
|21.08.2010
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|2:1
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|14.08.2010
|1' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:1
|Ланс (Ланс)