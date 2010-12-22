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    Жан-Алан Фаншон - статистика

    #39 | Защитник
    Имя Жан-Алан
    Фамилия Фаншон
    Команда Удинезе
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 сентября 1988 (34 года)
    Рост 175
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арль-Авиньон 21 0 0 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.05.2011 1' -90' Ницца (Ницца) 3:2 Арль-Авиньон (Авиньон)
    07.05.2011 1' -90' Арль-Авиньон (Авиньон) 0:1 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    30.04.2011 61' -90' Лилль (Лилль) 5:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    24.04.2011 64' -90' Нанси (Нанси) 0:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    02.04.2011 1' -78' Арль-Авиньон (Авиньон) 0:2 Монако (Монако)
    20.03.2011 Был в запасе Кан (Кан) 2:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    12.03.2011 1' -59' Арль-Авиньон (Авиньон) 3:3 Лорьян (Лорьян)
    27'
    06.03.2011 Был в запасе Лион (Лион) 5:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    29.01.2011 1' -46' Арль-Авиньон (Авиньон) 1:2 ПСЖ (Париж)
    22.12.2010 22' -90' Арль-Авиньон (Авиньон) 0:0 Ницца (Ницца)
    18.12.2010 1' -65' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 2:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    21'
    11.12.2010 1' -90' Арль-Авиньон (Авиньон) 0:1 Лилль (Лилль)
    58'
    04.12.2010 1' -90' Арль-Авиньон (Авиньон) 1:1 Нанси (Нанси)
    58'
    27.11.2010 Был в запасе Валансьен (Валансьен) 3:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    21.11.2010 1' -61' Арль-Авиньон (Авиньон) 2:4 Бордо (Бордо)
    13.11.2010 1' -90' Монако (Монако) 0:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    06.11.2010 60' -90' Арль-Авиньон (Авиньон) 3:2 Кан (Кан)
    30.10.2010 73' -90' Лорьян (Лорьян) 2:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    24.10.2010 Был в запасе Арль-Авиньон (Авиньон) 1:1 Лион (Лион)
    02.10.2010 Был в запасе Арль-Авиньон (Авиньон) 0:4 Осер (Осер)
    25.09.2010 1' -90' Монпелье (Монпелье) 3:1 Арль-Авиньон (Авиньон)
    55'
    18.09.2010 1' -46' Арль-Авиньон (Авиньон) 0:3 Марсель (Марсель)
    11.09.2010 1' -90' ПСЖ (Париж) 4:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    57'
    28.08.2010 1' -90' Арль-Авиньон (Авиньон) 0:1 Ренн (Ренн)
    21.08.2010 1' -90' Тулуза (Тулуза) 2:1 Арль-Авиньон (Авиньон)
    14.08.2010 1' -90' Арль-Авиньон (Авиньон) 0:1 Ланс (Ланс)
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