Кирилье Мервиль - статистика
#16 | Вратарь
|Имя
|Кирилье
|Фамилия
|Мервиль
|Команда
|Кретель
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|14 апреля 1982 (40 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Кирилье
|Фамилия
|Мервиль
|Команда
|Кретель
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|14 апреля 1982 (40 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арль-Авиньон
|19
|-33
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.05.2011
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|3:2
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|30.04.2011
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|5:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|24.04.2011
|1' -90'
|Нанси (Нанси)
|0:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|12.02.2011
|1' -62'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:0
|Монпелье (Монпелье)
|05.02.2011
|1' -90'
|Марсель (Марсель)
|1:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|29.01.2011
|1' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|1:2
|ПСЖ (Париж)
|15.01.2011
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|4:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|22.12.2010
|1' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:0
|Ницца (Ницца)
|18.12.2010
|1' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|2:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|11.12.2010
|1' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:1
|Лилль (Лилль)
|04.12.2010
|1' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|1:1
|Нанси (Нанси)
|27.11.2010
|1' -90'
|Валансьен (Валансьен)
|3:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|21.11.2010
|1' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|2:4
|Бордо (Бордо)
|13.11.2010
|1' -90'
|Монако (Монако)
|0:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|06.11.2010
|1' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|3:2
|Кан (Кан)
|30.10.2010
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|2:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|24.10.2010
|1' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|1:1
|Лион (Лион)
|16.10.2010
|1' -90'
|Брест (Брест)
|0:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|02.10.2010
|Был в запасе
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:4
|Осер (Осер)
|25.09.2010
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|3:1
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|18.09.2010
|Был в запасе
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:3
|Марсель (Марсель)
|11.09.2010
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|4:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|28.08.2010
|Был в запасе
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:1
|Ренн (Ренн)
|21.08.2010
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|2:1
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|14.08.2010
|Был в запасе
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:1
|Ланс (Ланс)
|07.08.2010
|1' -90'
|Сошо (Монбельяр)
|2:1
|Арль-Авиньон (Авиньон)