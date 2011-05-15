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Грэгори Лоренци
Статистика
Грэгори Лоренци - статистика
Завершил карьеру
17 декабря 1983 (42)
#26 | Защитник
186 см | 81 кг
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арль-Авиньон
12
0
0
3
1
Брест
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 36 тур
Арль-Авиньон
1 : 0
15.05.2011
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Ницца
3 : 2
11.05.2011
Арль-Авиньон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Арль-Авиньон
0 : 1
07.05.2011
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Лилль
5 : 0
30.04.2011
Арль-Авиньон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Нанси
0 : 0
24.04.2011
Арль-Авиньон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Арль-Авиньон
0 : 1
17.04.2011
Валансьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Арль-Авиньон
0 : 2
02.04.2011
Монако
1' - 2'
2'
Франция. Лига 1, 28 тур
Кан
2 : 0
20.03.2011
Арль-Авиньон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Лион
5 : 0
06.03.2011
Арль-Авиньон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Арль-Авиньон
1 : 1
26.02.2011
Брест
1' - 90'
24'
Франция. Лига 1, 24 тур
Осер
1 : 1
19.02.2011
Арль-Авиньон
1' - 90'
54'
Франция. Лига 1, 23 тур
Арль-Авиньон
0 : 0
12.02.2011
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Марсель
1 : 0
05.02.2011
Арль-Авиньон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Арль-Авиньон
1 : 2
29.01.2011
ПСЖ
1' - 90'
74'
Франция. Лига 1, 19 тур
Брест
0 : 0
22.12.2010
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Ницца
1 : 1
18.12.2010
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Лилль
3 : 1
07.11.2010
Брест
46' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Брест
2 : 0
30.10.2010
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Бордо
0 : 2
23.10.2010
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Брест
0 : 0
16.10.2010
Арль-Авиньон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
0 : 1
02.10.2010
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Брест
1 : 0
26.09.2010
Валансьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Нанси
0 : 2
18.09.2010
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Брест
0 : 0
12.09.2010
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Кан
0 : 2
28.08.2010
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Лион
1 : 0
21.08.2010
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Брест
1 : 1
14.08.2010
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Тулуза
2 : 0
07.08.2010
Брест
Был в запасе
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