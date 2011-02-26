Грэгори Лоренци - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Грэгори
|Фамилия
|Лоренци
|Команда
|Арль-Авиньон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 декабря 1983 (39 лет)
|Рост
|186
|Вес
|81
|Имя
|Грэгори
|Фамилия
|Лоренци
|Команда
|Арль-Авиньон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 декабря 1983 (39 лет)
|Рост
|186
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арль-Авиньон
|12
|0
|0
|3
|1
|Брест
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2011
|1' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|1:0
|Тулуза (Тулуза)
|11.05.2011
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|3:2
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|07.05.2011
|1' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:1
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|30.04.2011
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|5:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|24.04.2011
|1' -90'
|Нанси (Нанси)
|0:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|17.04.2011
|1' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:1
|Валансьен (Валансьен)
|02.04.2011
|1' -2'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:2
|Монако (Монако)
|2'
|20.03.2011
|1' -90'
|Кан (Кан)
|2:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|06.03.2011
|1' -90'
|Лион (Лион)
|5:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|26.02.2011
|1' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|1:1
|Брест (Брест)
|24'
|19.02.2011
|1' -90'
|Осер (Осер)
|1:1
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|54'
|12.02.2011
|Был в запасе
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:0
|Монпелье (Монпелье)
|05.02.2011
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|1:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|29.01.2011
|1' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|1:2
|ПСЖ (Париж)
|74'
|22.12.2010
|Был в запасе
|Брест (Брест)
|0:0
|Марсель (Марсель)
|18.12.2010
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|1:1
|Брест (Брест)
|07.11.2010
|46' -90'
|Лилль (Лилль)
|3:1
|Брест (Брест)
|30.10.2010
|Был в запасе
|Брест (Брест)
|2:0
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|23.10.2010
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|0:2
|Брест (Брест)
|16.10.2010
|Был в запасе
|Брест (Брест)
|0:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|02.10.2010
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|0:1
|Брест (Брест)
|26.09.2010
|Был в запасе
|Брест (Брест)
|1:0
|Валансьен (Валансьен)
|18.09.2010
|Был в запасе
|Нанси (Нанси)
|0:2
|Брест (Брест)
|12.09.2010
|Был в запасе
|Брест (Брест)
|0:0
|Лорьян (Лорьян)
|28.08.2010
|Был в запасе
|Кан (Кан)
|0:2
|Брест (Брест)
|21.08.2010
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|1:0
|Брест (Брест)
|14.08.2010
|Был в запасе
|Брест (Брест)
|1:1
|Осер (Осер)
|07.08.2010
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|2:0
|Брест (Брест)