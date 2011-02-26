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    Грэгори Лоренци - статистика

    #26 | Защитник
    Имя Грэгори
    Фамилия Лоренци
    Команда Арль-Авиньон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 декабря 1983 (39 лет)
    Рост 186
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арль-Авиньон 12 0 0 3 1
    Брест 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2011 1' -90' Арль-Авиньон (Авиньон) 1:0 Тулуза (Тулуза)
    11.05.2011 1' -90' Ницца (Ницца) 3:2 Арль-Авиньон (Авиньон)
    07.05.2011 1' -90' Арль-Авиньон (Авиньон) 0:1 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    30.04.2011 1' -90' Лилль (Лилль) 5:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    24.04.2011 1' -90' Нанси (Нанси) 0:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    17.04.2011 1' -90' Арль-Авиньон (Авиньон) 0:1 Валансьен (Валансьен)
    02.04.2011 1' -2' Арль-Авиньон (Авиньон) 0:2 Монако (Монако)
    2'
    20.03.2011 1' -90' Кан (Кан) 2:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    06.03.2011 1' -90' Лион (Лион) 5:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    26.02.2011 1' -90' Арль-Авиньон (Авиньон) 1:1 Брест (Брест)
    24'
    19.02.2011 1' -90' Осер (Осер) 1:1 Арль-Авиньон (Авиньон)
    54'
    12.02.2011 Был в запасе Арль-Авиньон (Авиньон) 0:0 Монпелье (Монпелье)
    05.02.2011 Был в запасе Марсель (Марсель) 1:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    29.01.2011 1' -90' Арль-Авиньон (Авиньон) 1:2 ПСЖ (Париж)
    74'
    22.12.2010 Был в запасе Брест (Брест) 0:0 Марсель (Марсель)
    18.12.2010 Был в запасе Ницца (Ницца) 1:1 Брест (Брест)
    07.11.2010 46' -90' Лилль (Лилль) 3:1 Брест (Брест)
    30.10.2010 Был в запасе Брест (Брест) 2:0 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    23.10.2010 Был в запасе Бордо (Бордо) 0:2 Брест (Брест)
    16.10.2010 Был в запасе Брест (Брест) 0:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    02.10.2010 Был в запасе Монако (Монако) 0:1 Брест (Брест)
    26.09.2010 Был в запасе Брест (Брест) 1:0 Валансьен (Валансьен)
    18.09.2010 Был в запасе Нанси (Нанси) 0:2 Брест (Брест)
    12.09.2010 Был в запасе Брест (Брест) 0:0 Лорьян (Лорьян)
    28.08.2010 Был в запасе Кан (Кан) 0:2 Брест (Брест)
    21.08.2010 Был в запасе Лион (Лион) 1:0 Брест (Брест)
    14.08.2010 Был в запасе Брест (Брест) 1:1 Осер (Осер)
    07.08.2010 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 2:0 Брест (Брест)
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