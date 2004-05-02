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    Иржи Новотны - статистика

    Имя Иржи
    Отчество .
    Фамилия Новотны
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 апреля 1970 (52 года)
    Рост 182
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рубин 17 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.10.2004 1' -90' Рубин (Казань) 1:1 Зенит (Санкт-Петербург)
    18.09.2004 1' -90' Спартак (Москва) 2:0 Рубин (Казань)
    30.08.2004 1' -90' Амкар-Пермь (Пермь) 2:2 Рубин (Казань)
    23.07.2004 1' -90' ЦСКА (Москва) 1:0 Рубин (Казань)
    18.07.2004 1' -90' Рубин (Казань) 1:1 Ротор (Волгоград)
    07.07.2004 1' -90' Рубин (Казань) 2:1 ЦСКА (Москва)
    03.07.2004 1' -90' Ротор (Волгоград) 0:1 Рубин (Казань)
    23.05.2004 1' -90' Рубин (Казань) 3:0 ФК Москва (Москва)
    19.05.2004 1' -90' Сатурн (Раменское) 1:1 Рубин (Казань)
    02.05.2004 1' -90' Торпедо (Москва) 1:0 Рубин (Казань)
    24.04.2004 1' -90' Рубин (Казань) 2:0 Спартак (Москва)
    17.04.2004 1' -90' Динамо (Москва) 0:0 Рубин (Казань)
    07.04.2004 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 4:3 Рубин (Казань)
    03.04.2004 1' -90' Рубин (Казань) 0:0 Локомотив (Москва)
    27.03.2004 1' -90' Рубин (Казань) 1:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    21.03.2004 1' -90' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 1:0 Рубин (Казань)
    13.03.2004 1' -90' Алания (Владикавказ) 0:0 Рубин (Казань)
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