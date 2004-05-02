|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин
|17
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.10.2004
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|1:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|18.09.2004
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|2:0
|Рубин (Казань)
|30.08.2004
|1' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|2:2
|Рубин (Казань)
|23.07.2004
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:0
|Рубин (Казань)
|18.07.2004
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|1:1
|Ротор (Волгоград)
|07.07.2004
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|2:1
|ЦСКА (Москва)
|03.07.2004
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|0:1
|Рубин (Казань)
|23.05.2004
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|3:0
|ФК Москва (Москва)
|19.05.2004
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|1:1
|Рубин (Казань)
|02.05.2004
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:0
|Рубин (Казань)
|24.04.2004
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|2:0
|Спартак (Москва)
|17.04.2004
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|0:0
|Рубин (Казань)
|07.04.2004
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|4:3
|Рубин (Казань)
|03.04.2004
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|0:0
|Локомотив (Москва)
|27.03.2004
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|1:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|21.03.2004
|1' -90'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|1:0
|Рубин (Казань)
|13.03.2004
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|0:0
|Рубин (Казань)