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    • РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Пари НН» (0:0) и продолжил серию без поражений

    РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Пари НН» (0:0) и продолжил серию без поражений

    «Спартак» в 27-м туре РПЛ сыграл вничью с «Пари НН». Команды не забили друг другу голов в двух из последних трех встреч чемпионата.

    Это был дебютный матч в России для главного тренера нижегородцев Саши Илича.

    «Спартак» не проигрывает после отставки главного тренера Гильермо Абаскаля (шесть матчей подряд).

    У «Пари НН» семь матчей подряд без побед.

    Москвичи идут на четвертом месте. «Пари НН» поднялся на 11-ю строчку.

    Россия. РПЛ. 27-й тур

    Пари НН (Нижний Новгород) – Спартак (Москва) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (91)
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    qawzsexdr
    1714933591
    Судейский заговор во всём своём проявлении
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    JTherry
    1714933607
    Рыжего уже в команде нет, а играют, будто на он тренерском мостике, грустно это - играть с таким преимуществом и не забивать, потому что бить просто некому... докатились, по воротам больше всех бил Зобнин кривоногий, ужОс ужасный...((( нулевая ничья - это разве результат при такой игре..? говорильни много в СМИ, а результат - на табло...
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    fakeid
    1714933749
    стыдно за рыжих! позор!
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    VVM1964
    1714934084
    Имея такое преимущество КРНЕЧНО надо забивать и побеждать !!!
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    Январь 59
    1714934327
    После кубковой игры с Динамо , чуток побухАли и не успели восстановить силы. В РПЛ похоже не стремятся уже к пьедесталу, а решили силы бросить на трофей. Видимо без еврокубков, трофей в Кубке России выше по рангу чем третье место . тяжеловато играть на два турнира.
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    Desma
    1714934331
    Замена Угальде и Зиньковского на Соболева и Игнатова, тактическая ошибка Слишковича.
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    TIMOTHY-ХРОМАЯ КЛЯЧА
    1714934355
    Началось плавное движение хряков к их законному 10 месту
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    BRO_football
    1714934909
    Что называется "вырвали очко". Молодцы, Пари НН.
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    mutabor0992
    1714935208
    Усе!У Слиши "бензин" кончился.Быстро однако.
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    TIMOTHY-ХРОМАЯ КЛЯЧА
    1714935408
    А как дышали, как дышали ... ivany4 "Наконец то все становиться на свои места. Даже Аршавин признал - ребята освободились от Абаскаля, расслабились и начали спокойно играть, ни на что не оглядываясь.)) Хотелось бы добавить, а Жора остался с носом.))) Но это уже пройденный этап. Спасибо Слишковичу. Вовремя вспомнил наигранную схему с Абаскалем - два крайних латтераля, насыщенный центр, быстрый пас вперед + высокий прессинг, и быстрая атака. В первом тайме при таком условии не хватило Промеса. Хорошо, что не остановились после пропущенного гола. Хотя это могло произойти. Понравилось и огорчило, что сыграли хорошо и с видимым задором те же игроки, которые с Сочи не могли отдать пас и ударить по воротам. Но когда молодцы, тогда молодцы!"
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