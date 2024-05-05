РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Пари НН» (0:0) и продолжил серию без поражений

«Спартак» в 27-м туре РПЛ сыграл вничью с «Пари НН». Команды не забили друг другу голов в двух из последних трех встреч чемпионата.

Это был дебютный матч в России для главного тренера нижегородцев Саши Илича.

«Спартак» не проигрывает после отставки главного тренера Гильермо Абаскаля (шесть матчей подряд).

У «Пари НН» семь матчей подряд без побед.

Москвичи идут на четвертом месте. «Пари НН» поднялся на 11-ю строчку.

Россия. РПЛ. 27-й тур

Пари НН (Нижний Новгород) – Спартак (Москва) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ