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    Морено объяснил поражение «Динамо» от «Сочи»

    Главный тренер «Сочи» Роберт Морено отреагировал на поражение от «Динамо» (2:3) в 27-м туре РПЛ.

    • Москвичи забили решающий гол на 90+5 минуте.
    • Отличился вышедший на замену Муми Нгамале.

    – «Сочи» дважды ярко возвращался в игру. Что за ощущение, когда после такого матча не набираешь очков?

    – Конечно, неприятно. Мы два раза возвращались в игру, но в то же время совершили ошибки в обороне, которые непозволительно допускать. Мы позволили им забить три гола, но это футбол. Эта игра состоит из ошибок, нам только нужно продолжать бороться.

    – Как бы вы объяснили первые 20 минут игры, когда у ваших ворот было очень много голевых моментов?

    – Очень просто объяснить. Они находились на третьем месте, борются за чемпионство, мы находимся на последней строчке, но несмотря на это, мы сумели им доставить проблемы в этом матче.

    • «Сочи» идет последним в таблице.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (5)
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    tushkanlz
    1714926420
    Да, не повезло,можно сказать, но, ведь, везёт сильнейшим... и тем, кто больше хочет.., и может.
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    [email protected]
    1714927495
    Поражение Динамо от Сочи? Точно?
    Ответить
    Pourquoi pas
    1714928926
    Аффтор! Поменяй команды местами в заголовке)))
    Ответить
    Suvorov71
    1714930503
    Промквас все делает, что бы сочи остались в вышке, ну это 6 очков помойке, пока тяжко
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