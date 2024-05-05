Морено объяснил поражение «Динамо» от «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено отреагировал на поражение от «Динамо» (2:3) в 27-м туре РПЛ.

Москвичи забили решающий гол на 90+5 минуте.

Отличился вышедший на замену Муми Нгамале.

– «Сочи» дважды ярко возвращался в игру. Что за ощущение, когда после такого матча не набираешь очков?

– Конечно, неприятно. Мы два раза возвращались в игру, но в то же время совершили ошибки в обороне, которые непозволительно допускать. Мы позволили им забить три гола, но это футбол. Эта игра состоит из ошибок, нам только нужно продолжать бороться.

– Как бы вы объяснили первые 20 минут игры, когда у ваших ворот было очень много голевых моментов?

– Очень просто объяснить. Они находились на третьем месте, борются за чемпионство, мы находимся на последней строчке, но несмотря на это, мы сумели им доставить проблемы в этом матче.