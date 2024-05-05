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    Личка прокомментировал победу «Динамо» над «Сочи»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка оценил исход матча 27-го тура РПЛ против «Сочи» (3:2).

    – Сколько вы потеряли в весе и на сколько стали старше с момента начала матча?

    – Понятно, что сейчас после игры разговариваешь спокойно и хорошо, потому что победили. Потерял, думаю, три года и килограммов пять.

    – О чем думали после первого тайма?

    – Я только просил команду, чтобы она продолжала играть, верить в то, что можно забить. К 20–25‑й минуте мы могли вести в счете 2:0 или 3:0. После забитого мяча мы начали нервничать и бояться результата. После 1:1 я ждал ответа от команды. Было хорошо, что команда так быстро отреагировала. Надо было реагировать еще, и это получилось. Соперник сегодня был не «Сочи», а мы сами себе. Большую часть матча мы хорошо справлялись с давлением, и, наконец, получилось забить победный гол.

    – Антон Шунин пошел в разминочную зону, а через минуту вы пропустили первый гол. Для чего он пошел разминаться?

    – Лещ начинал чувствовать привод, ему становилось некомфортно. В этот момент я попросил Шунина идти разминаться. Если бы ситуация не успокоилась, он бы попросил замену. Но он дотерпел до конца.

    • «Динамо» вышло на 1-е место как минимум на сутки.
    • У команды не было чемпионства с 1976 года.
    • Личка в команде с лета.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (4)
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    DVOK68
    1714928273
    Там изначально победа динамовская обязана быть.В первом тайме три голевых запороли,и токмо себя винить должны за судорожную победу в компенсированное...По игре сильнее были,явно.
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    FanatSerj
    1714928817
    Научи их и в оборону тоже, пожалуйста, ладно себя не жалко, ты болельщиков то пожалей ))
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    Legion-o
    1714929747
    Да 3:0 по моментам, уже к седьмой минуте должно было быть))
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    Оксана-Карева-google
    1714935476
    Всех Динамовцев с победой!Как никто другой,заслужили стать чемпионом в этом году!Надеемся и верим
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