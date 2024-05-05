Личка прокомментировал победу «Динамо» над «Сочи»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка оценил исход матча 27-го тура РПЛ против «Сочи» (3:2).

– Сколько вы потеряли в весе и на сколько стали старше с момента начала матча?

– Понятно, что сейчас после игры разговариваешь спокойно и хорошо, потому что победили. Потерял, думаю, три года и килограммов пять.

– О чем думали после первого тайма?

– Я только просил команду, чтобы она продолжала играть, верить в то, что можно забить. К 20–25‑й минуте мы могли вести в счете 2:0 или 3:0. После забитого мяча мы начали нервничать и бояться результата. После 1:1 я ждал ответа от команды. Было хорошо, что команда так быстро отреагировала. Надо было реагировать еще, и это получилось. Соперник сегодня был не «Сочи», а мы сами себе. Большую часть матча мы хорошо справлялись с давлением, и, наконец, получилось забить победный гол.

– Антон Шунин пошел в разминочную зону, а через минуту вы пропустили первый гол. Для чего он пошел разминаться?

– Лещ начинал чувствовать привод, ему становилось некомфортно. В этот момент я попросил Шунина идти разминаться. Если бы ситуация не успокоилась, он бы попросил замену. Но он дотерпел до конца.