В Нидерландах абсолютно уверены в причастности Квинси Промеса к контрабанде наркотиков.

Было установлено, что футболист «Спартака» переписывался с участником преступной группировки.

Это удалось задокументировать благодаря давней слежке за Промесом, которую осуществляла команда криминальной разведки Нидерландов.

Разведчики перехватывали все сообщения 32-летнего вингера, касающиеся контрабанды запрещeнных веществ.