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    За Промесом следила разведка Нидерландов

    В Нидерландах абсолютно уверены в причастности Квинси Промеса к контрабанде наркотиков.

    Было установлено, что футболист «Спартака» переписывался с участником преступной группировки.

    Это удалось задокументировать благодаря давней слежке за Промесом, которую осуществляла команда криминальной разведки Нидерландов.

    Разведчики перехватывали все сообщения 32-летнего вингера, касающиеся контрабанды запрещeнных веществ.

    • Сейчас игрок под арестом в Дубае.
    • Промес не смог вернуться в Россию из ОАЭ 29 февраля.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

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    Источник: Voetbal Primeur

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    Сегодня, 18:48
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    Комментарии (22)
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    Дубина
    1714924683
    То газпром следил.
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    ...уефан
    1714924784
    ...докатились, Газпром уже разведку Нидерландов подключает к своим аферам...
    Ответить
    Литейный 4 (returned)
    1714925184
    Стыдно, что такого преступника долго укрывали подельники тушинские, становясь соучастниками наркотрафика. Гыгыгы
    Ответить
    Semenycch
    1714925185
    Этот преступник должен отсидеть честно заслуженное и при том по полной! Посмотрите, а парнокопытные до сих пор остервенело защищают этого скота! Значит и они такие же!
    Ответить
    Мордаванин
    1714925536
    ..ипать спартаковского смелого бойца ещё и пасли)
    Ответить
    ...уефан
    1714926338
    ...Промес - наш "агент под прикрытием", внедренный в международный синдикат по откачке газа из недр нашей матушки-земли и покупке на эти деньги "чёрного дерева" из амазонских джунглей для строительства дворца на болотах мрачных...
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    Марк Аврелий!
    1714926341
    А Промес прикидывался алкоголиком из россии
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    Mirak92
    1714926564
    ааааа ,серьезно? Держите в курсе ,всю ночь не спал
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    Suvorov71
    1714928279
    Вот помойным радость, течет со всех щелей, вот вонючки питерские
    Ответить
    Александр-Каратеев-yandex
    1714928772
    и ЦРУ.
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