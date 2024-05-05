За Промесом следила разведка Нидерландов

В Нидерландах абсолютно уверены в причастности Квинси Промеса к контрабанде наркотиков.
Было установлено, что футболист «Спартака» переписывался с участником преступной группировки.
Это удалось задокументировать благодаря давней слежке за Промесом, которую осуществляла команда криминальной разведки Нидерландов.
Разведчики перехватывали все сообщения 32-летнего вингера, касающиеся контрабанды запрещeнных веществ.
- Сейчас игрок под арестом в Дубае.
- Промес не смог вернуться в Россию из ОАЭ 29 февраля.
- В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.