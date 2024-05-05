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    Тюкавин: «Спартаку» я забил красивее, чем «Сочи»

    Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал гол в ворота «Сочи» (3:2) в 27-м туре РПЛ.

    • Игрок забил пяткой во 2-м тайме.

    «Я развернулся, мне по-другому было неудобно бить, поэтому ударил пяткой. Ничего сверхъестественного.

    Заявка ли это на премию Пушкаша, вам решать. Наверное, это один из лучших голов в карьере. Но гол «Спартаку», тоже пяткой, – красивее», – сказал Тюкавин.

    • Форвард с 14 голами идет 2-м в списке бомбардиров сезона РПЛ.
    • Впереди у «Динамо» матч с «Балтикой» (12 мая).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (3)
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    Suvorov71
    1714930848
    Ну этож Спартак, а не помойка питерская
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    DVOK68
    1714932323
    Название клуба "Спартак",любому динамику лучше не вспоминать всуе) По понятным причинам.
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    The only one
    1714934957
    Твои голы Костя. тебе виднее, какой красивее. Для нас важнее, чтобы их было больше. Намного больше.
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