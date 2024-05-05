Тюкавин: «Спартаку» я забил красивее, чем «Сочи»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал гол в ворота «Сочи» (3:2) в 27-м туре РПЛ.
- Игрок забил пяткой во 2-м тайме.
«Я развернулся, мне по-другому было неудобно бить, поэтому ударил пяткой. Ничего сверхъестественного.
Заявка ли это на премию Пушкаша, вам решать. Наверное, это один из лучших голов в карьере. Но гол «Спартаку», тоже пяткой, – красивее», – сказал Тюкавин.
- Форвард с 14 голами идет 2-м в списке бомбардиров сезона РПЛ.
- Впереди у «Динамо» матч с «Балтикой» (12 мая).