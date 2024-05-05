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    Слишкович прокомментировал ничью «Спартака» с «Пари НН»

    И.о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович подвел итог матча 27-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:0).

    – Результат, конечно, не устроил, потому что мы приехали побеждать. Свои моменты не забили. Считаю, что особенно во втором тайме была одна команда, «Пари НН» защищался. Было нелегко играть против такой команды, которая просто думает про свои ворота. Мы попробовали что‑то изменить заменами, но, к сожалению, не получилось, и игра не закончилась так, как мы хотели.

    Надо сказать, «Пари НН» заслужил 0:0. Они пошли в битву, знали, что их ждет, и просто выдали максимум, как и мы.

    – Ожидали, что настолько жесткая оборона у соперника?

    – Ожидали. Пришел новый тренер. Уверен, что игроки хотели показать себя. Я много раз видел такие игры, где одна команда пробует забить, а вторая просто защищается.

    – Кто из игроков вышедших на замену смог усилить игру?

    – Считаю, что каждый игрок вошедший в игру много что показал. И Соболев, и Игнатов. Если что не получилось, то только тренер виноват. Не может игрок быть виноватым, потому что я решаю, кто играет и по какой схеме.

    • У «Спартака» 6 матчей подряд без поражений.
    • Команда идет в РПЛ 4-й.
    • «Спартак» претендует на Фонбет Кубок России.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.05.2024 21:52
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    Комментарии (6)
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    TIMOTHY-ХРОМАЯ КЛЯЧА
    1714936035
    Щас тебя хряки будут онлайн увольнять
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    ivany4
    1714936857
    Хоть бы сейчас не говорил, что тренер виноват. Ты тренер без году неделя.)) Скажи не умеешь правильно пользоваться доставшимся "багажом".
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    VVM1964
    1714939544
    Первые пол-часа вообще ни о чем - катание мяча в середине (, в концовке оживились, во втором хоть и придавили окончательно, но "кишки выпустить" так и не смогли ((( И не стоит хвалить соперника - такие команды Спартак ОБЯЗАН обыгрывать !!! (((
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    Pourquoi pas
    1714941122
    Вовка, ты всерьёз собрался остаться главным в Спартаке? Эта публика не ценит ничего кроме блестяшек! Переходи в НН!)))
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