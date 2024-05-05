Слишкович прокомментировал ничью «Спартака» с «Пари НН»

И.о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович подвел итог матча 27-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:0).

– Результат, конечно, не устроил, потому что мы приехали побеждать. Свои моменты не забили. Считаю, что особенно во втором тайме была одна команда, «Пари НН» защищался. Было нелегко играть против такой команды, которая просто думает про свои ворота. Мы попробовали что‑то изменить заменами, но, к сожалению, не получилось, и игра не закончилась так, как мы хотели.

Надо сказать, «Пари НН» заслужил 0:0. Они пошли в битву, знали, что их ждет, и просто выдали максимум, как и мы.

– Ожидали, что настолько жесткая оборона у соперника?

– Ожидали. Пришел новый тренер. Уверен, что игроки хотели показать себя. Я много раз видел такие игры, где одна команда пробует забить, а вторая просто защищается.

– Кто из игроков вышедших на замену смог усилить игру?

– Считаю, что каждый игрок вошедший в игру много что показал. И Соболев, и Игнатов. Если что не получилось, то только тренер виноват. Не может игрок быть виноватым, потому что я решаю, кто играет и по какой схеме.