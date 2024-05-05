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    • Директор «Пари НН» – о матче со «Спартаком»: «Игра равных команд»

    Директор «Пари НН» – о матче со «Спартаком»: «Игра равных команд»

    Давид Мелик-Гусейнов, генеральный директор «Пари НН», оценил ничью со «Спартаком» (0:0) в 27-м туре РПЛ.

    «Хочу сказать, что команду к игре со «Спартаком» готовил Антон Хазов. Саша Илич присоединился к команде за сутки до игры. Естественно, он внeс свои коррективы. Сегодня была очень тяжeлая игра. Могу сказать, что была игра равных команд. Мы можем смело это сказать. Мы не были каким-то провинциальным клубом.

    15 процентов владения – это всего лишь цифры. Это статистика. Любая статистика является организацией тактики», – сказал Мелик-Гусейнов.

    • «Пари НН» поднялся на 11-е место.
    • «Спартак» идет 4-м.
    • У команды 6 матчей подряд без поражений.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (2)
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    Filllllll
    1714937022
    Валеры не хватает, с его: Игра была равна, играли...
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    vadikrew
    1714938190
    Похоже мы смотрели разные матчи. Ну или кто-то был под чем-то.
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