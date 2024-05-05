Тюкавин объяснил, почему к нему прилипает мяч

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался после матча 27-го тура РПЛ против «Сочи» (3:2).

Тюкавин забил пяткой во 2-м тайме.

– Что сегодня было?

– Футбол. В концовке? Ничего не случилось. Забил сначала соперник, а потом мы. И все, игра закончилась.

– Почему у тебя была такая реакция на гол, ты схватился за голову?

– Сам удивился, что так получилось.

– Второй тур подряд забиваете, когда мяч, можно так сказать, приклеивается к вашей ноге.

– Вы же знаете, что сырники сладкие, вот ко мне и мяч прилипает. Я развернулся, попал, а вратарь завалился. Не могу объяснить.