Тюкавин объяснил, почему к нему прилипает мяч

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался после матча 27-го тура РПЛ против «Сочи» (3:2).
- Тюкавин забил пяткой во 2-м тайме.
– Что сегодня было?
– Футбол. В концовке? Ничего не случилось. Забил сначала соперник, а потом мы. И все, игра закончилась.
– Почему у тебя была такая реакция на гол, ты схватился за голову?
– Сам удивился, что так получилось.
– Второй тур подряд забиваете, когда мяч, можно так сказать, приклеивается к вашей ноге.
– Вы же знаете, что сырники сладкие, вот ко мне и мяч прилипает. Я развернулся, попал, а вратарь завалился. Не могу объяснить.
- Неделю назад после гола «Зениту» (1:0) Тюкавин сообщил, что перед матчем поел сырников.
- Константин с 14 голами идет 2-м в списке бомбардиров сезона РПЛ.