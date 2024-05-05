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    Тюкавин объяснил, почему к нему прилипает мяч

    Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался после матча 27-го тура РПЛ против «Сочи» (3:2).

    • Тюкавин забил пяткой во 2-м тайме.

    – Что сегодня было?

    – Футбол. В концовке? Ничего не случилось. Забил сначала соперник, а потом мы. И все, игра закончилась.

    – Почему у тебя была такая реакция на гол, ты схватился за голову?

    – Сам удивился, что так получилось.

    – Второй тур подряд забиваете, когда мяч, можно так сказать, приклеивается к вашей ноге.

    – Вы же знаете, что сырники сладкие, вот ко мне и мяч прилипает. Я развернулся, попал, а вратарь завалился. Не могу объяснить.

    • Неделю назад после гола «Зениту» (1:0) Тюкавин сообщил, что перед матчем поел сырников.
    • Константин с 14 голами идет 2-м в списке бомбардиров сезона РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Микеле Антонова

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    Комментарии (1)
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    ...уефан
    1714927650
    ...нормальный такой нападающий этот Костя Тюкавин. Жаль, конечно, но по-моему скоро сделает ручкой этой РПЛ...
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