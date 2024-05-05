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    • Агент: «Гол Тюкавина «Сочи» может претендовать на премию Пушкаша»

    Агент: «Гол Тюкавина «Сочи» может претендовать на премию Пушкаша»

    Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюавина, прокомментировал гол игрока в ворота «Сочи» (3:2) в 27-м туре РПЛ.

    • Тюкавин забил пяткой.

    – Константин молодец. Он в принципе и до этого забивал красивые голы. Тому же «Спартаку». Здесь он хорошо и быстро разобрался, принял решение. Есть такие моменты, когда лучше не обсуждать, а просто полюбоваться. Бывает, что у музыкантов одинаковые инструменты, но они по‑разному играют. Так и здесь.

    – Это лучший гол сезона?

    – Думаю, лучший гол сезона Тюкавин еще не забил. Еще три игры впереди.

    – Как думаете, может ли этот мяч попасть в список кандидатов на премию Пушкаша?

    – Может. Но за что мы любим футбол – каждому свое нравится. Кому‑то – когда с 50 метров залетает, кому‑то – когда футболист сгруппировался, развернулся и забил такой нестандартный мяч. Дай бог! Вообще чем больше красивых голов в футболе, тем лучше. За это мы и любим футбол.

    • Тюкавин с 14 голами идет 2-м в гонке бомбардиров РПЛ.
    • Осталось 3 тура.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (2)
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    Legion-o
    1714929972
    Что бы вообще Динамо без Тюкавина делало))
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    Томик
    1714930484
    Прикольный гол пяткой, но мне его гол "Зениту" понравился больше.
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