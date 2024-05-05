Агент: «Гол Тюкавина «Сочи» может претендовать на премию Пушкаша»

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюавина, прокомментировал гол игрока в ворота «Сочи» (3:2) в 27-м туре РПЛ.

Тюкавин забил пяткой.

– Константин молодец. Он в принципе и до этого забивал красивые голы. Тому же «Спартаку». Здесь он хорошо и быстро разобрался, принял решение. Есть такие моменты, когда лучше не обсуждать, а просто полюбоваться. Бывает, что у музыкантов одинаковые инструменты, но они по‑разному играют. Так и здесь.

– Это лучший гол сезона?

– Думаю, лучший гол сезона Тюкавин еще не забил. Еще три игры впереди.

– Как думаете, может ли этот мяч попасть в список кандидатов на премию Пушкаша?

– Может. Но за что мы любим футбол – каждому свое нравится. Кому‑то – когда с 50 метров залетает, кому‑то – когда футболист сгруппировался, развернулся и забил такой нестандартный мяч. Дай бог! Вообще чем больше красивых голов в футболе, тем лучше. За это мы и любим футбол.