Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • В РПЛ заявили, что на первом месте сейчас идет «Зенит», а не «Динамо»

    В РПЛ заявили, что на первом месте сейчас идет «Зенит», а не «Динамо»

    Пресс-служба РПЛ объяснила, почему на первом месте РПЛ сейчас идет «Зенит», а не «Динамо».

    «Команды, набравшие одинаковое количество очков, не сыграли между собой равное количество матчей, поэтому применяются дополнительные показатели. У «Зенита» наибольшее количество побед – 15, а у «Краснодара» лучше разница забитых мячей, чем у «Динамо» (41-26, 43-33).

    Поэтому «Зенит» занимает первое место, а «Динамо» третье. Однако, в случае если бы равенство очков было бы только у «Зенита» и «Динамо», то на первом месте располагалась бы команда из Москвы – так как в обеих очных встречах «Динамо» одержало победы», – заявила лига.

    • Завтра, 6 мая, «Зенит» сыграет с «Факелом».
    • Петербуржцы – чемпионы 5 последних сезонов.

    Новости по теме
    РФС объяснил замену судьи на матче «Факел» – «Зенит» 13
    На матче «Зенита» с «Факелом» поменяли судью 28
    Ташуев ответил, кто выиграет сезон РПЛ 2
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:36
    Рекомендуем
    Комментарии (14)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    MichelWB
    1714928337
    Кто бы ожидал другого. Все для помойки, помойка рулит.
    Ответить
    Айболид
    1714928997
    Дубина с промквасом 71-ым аж пёрнули от злости )))))))))))
    Ответить
    Кронштадт65
    1714930997
    Что вы переживаете завтра ЗЕНИТ, дай бог, наберет очки и ВСЕ встанет на свои места
    Ответить
    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1714931055
    Так надо сравнивать игры команд друг с другом
    Ответить
    Литейный 4 (returned)
    1714932416
    Пусть до завтра порадуются. Гыгыгы
    Ответить
    TIMOTHY
    1714933480
    Не суть и важно пока кто за кем
    Ответить
    Иван-Попович-google
    1714933950
    Всё от лукавого. Плевать сколько игр сыграли между собой. Регламент не смятая салфетка в кафе. Там всё ясно и понятно. Вот правильная таблица первых трёх мест на основании личных встреч: 1. Динамо 2в 0н 1пр голы 5-5 очки 6 2.Краснодар 1в 1н 1пр голы 5-4 очки 4 3. Зенит 1в 1н 2пр голы 5-6 очки 4.
    Ответить
    BRO_football
    1714935436
    Ну так понятное дело.! Зенит и судью поменял, и банкет уже заказал, и всех звёзд пригласил, салют и прочие торжества уже запланированы и оплачены. Какое Динамо вы чё?
    Ответить
    Оксана-Карева-google
    1714935533
    Ущербные:)
    Ответить
    Оксана-Карева-google
    1714935570
    Верим в Динамо!!!
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+