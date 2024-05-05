В РПЛ заявили, что на первом месте сейчас идет «Зенит», а не «Динамо»

Пресс-служба РПЛ объяснила, почему на первом месте РПЛ сейчас идет «Зенит», а не «Динамо».

У 3 команд по 50 очков («Зенит», «Краснодар», «Динамо»).

«Команды, набравшие одинаковое количество очков, не сыграли между собой равное количество матчей, поэтому применяются дополнительные показатели. У «Зенита» наибольшее количество побед – 15, а у «Краснодара» лучше разница забитых мячей, чем у «Динамо» (41-26, 43-33).

Поэтому «Зенит» занимает первое место, а «Динамо» третье. Однако, в случае если бы равенство очков было бы только у «Зенита» и «Динамо», то на первом месте располагалась бы команда из Москвы – так как в обеих очных встречах «Динамо» одержало победы», – заявила лига.