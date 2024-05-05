РФС объяснил замену судьи на матче «Факел» – «Зенит»

РФС заменил VAR-судью на матче 27-го тура РПЛ «Факел» – «Зенит». Вместо Рафаэля Шафеева за мониторами будет Алексей Амелин.

«Вчера Рафаэль обслуживал матч Первой лиги между «Родиной» и «Арсеналом». В добавленное время этой игры произошел очень сложный эпизод для арбитра. С учетом того, что до следующего матча Рафаэля Шафеева оставалось немного времени, мы решили дать ему возможность отдохнуть», – сказал председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.

Игра в Воронеже состоится завтра, 6 мая.

Начало – в 18:00 мск.

«Зенит» лидирует в РПЛ.