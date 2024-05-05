Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    РФС объяснил замену судьи на матче «Факел» – «Зенит»

    РФС заменил VAR-судью на матче 27-го тура РПЛ «Факел»«Зенит». Вместо Рафаэля Шафеева за мониторами будет Алексей Амелин.

    «Вчера Рафаэль обслуживал матч Первой лиги между «Родиной» и «Арсеналом». В добавленное время этой игры произошел очень сложный эпизод для арбитра. С учетом того, что до следующего матча Рафаэля Шафеева оставалось немного времени, мы решили дать ему возможность отдохнуть», – сказал председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.

    • Игра в Воронеже состоится завтра, 6 мая.
    • Начало – в 18:00 мск.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Новости по теме
    На матче «Зенита» с «Факелом» поменяли судью 28
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:42
    Рекомендуем
    Комментарии (13)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Suvorov71
    1714931862
    Не надо что то кому то объяснять, все сделано под питерскую помойку, ведь как им стать шемьпиньонами, только помощь судейского корпуса
    Ответить
    Дубина
    1714931961
    Газпрому не понравилось!
    Ответить
    Литейный 4 (returned)
    1714932084
    Косячники пусть судят хряков. Те привыкли, что их судьи тащат за пятак. гыгыгы
    Ответить
    rash1959
    1714932427
    дать ему возможность отдохнуть - он наверно три вагона угля разгрузил
    Ответить
    Айболид
    1714932745
    Свинарник хотел своего свистуна подсунуть - пакостить Зениту , но засранца раскололи на матче пердива . Выдал он свою просвинскую сущность .
    Ответить
    The only one
    1714934832
    Ой устал сидя на стуле... Просто это жжжж, не с проста. Дыма без огня не бывает...
    Ответить
    Оксана-Карева-google
    1714934950
    Не поможет...Факел-просто на классе размажет голубеньких...
    Ответить
    BRO_football
    1714934994
    Глупая отмазка от РФС. Шафеев будет на стуле за монитором сидеть, а не по полю бегать! Зачем ему отдых? Небось взятку брать не хотел, поэтому назначили другого судью. Ждите спорных моментов в пользу Зенита. Они обязательно будут.
    Ответить
    mutabor0992
    1714936364
    Подстраховались.
    Ответить
    russkiisergei
    1714936627
    купить не смогли, решили поставить уже прикормленного!!!
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+