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    Червиченко объяснил, почему «Спартак» не победил «Пари НН»

    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча 27-го тура РПЛ между «Пари НН» и москвичами (0:0).

    «Пари НН» в матче со «Спартаком» отстоял и откусался. Сейчас в нижней части турнирной таблицы каждое очко очень дорого. Если «Сочи» практически обречeн, то команды, которые находятся с 11-го по 15-е места, непонятно где окажутся по окончании сезона.

    Поэтому Нижний Новгород молодцы. А «Спартак» не додавил, хотя на самом деле и некем было додавливать», – сказал Червиченко.

    • У «Спартака» 6 матчей подряд без поражений.
    • Команда идет в РПЛ 4-й.
    • «Спартак» претендует на Фонбет Кубок России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    Filllllll
    1714935943
    Желание этот сайт заблокировать, из-за новостей, об этом кондоме. Задолбали, хватит Червяка!!! Он к Спартаку не имеет отношения! И к футболу тоже!!!!!
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