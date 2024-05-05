Червиченко объяснил, почему «Спартак» не победил «Пари НН»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча 27-го тура РПЛ между «Пари НН» и москвичами (0:0).

«Пари НН» в матче со «Спартаком» отстоял и откусался. Сейчас в нижней части турнирной таблицы каждое очко очень дорого. Если «Сочи» практически обречeн, то команды, которые находятся с 11-го по 15-е места, непонятно где окажутся по окончании сезона.

Поэтому Нижний Новгород молодцы. А «Спартак» не додавил, хотя на самом деле и некем было додавливать», – сказал Червиченко.