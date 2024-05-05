Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Директор «Пари НН»: «Игроки бились для тех, кто не одурманен ромбиками и звездочками»

    Директор «Пари НН»: «Игроки бились для тех, кто не одурманен ромбиками и звездочками»

    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов оценил ничью со «Спартаком» (0:0) в 27-м туре РПЛ.

    «Наша крепость устояла.

    Домашняя арена сохранила свой синий цвет. Тяжелейшая игра при 70% болельщиках противника (и это в родном городе). Парни не сдались. Бились за Нижний Новгород. Для тех, кто не одурманен ромбиками и звездочками. А их много. Будет еще больше.

    Журналисты меня спрашивают про статистику, которая не в нашу пользу. Сегодня не будем обсуждать эти цифры. Чуть позже – индикаторы, разборы, работа над ошибками и новое творчество.

    А сегодня – спать, отдыхать, расслабиться. Еще раз всех с праздником!» – написал Мелик-Гусейнов.

    Новости по теме
    Реакция Заремы на 0:0 «Спартака» с «Пари НН» 1
    Слишкович: «Пари НН» не смотрел на ворота «Спартака», им было неинтересно» 2
    Чернов: «Был чистый пенальти в пользу «Спартака», у меня кровь пошла, но Казарцев опять ничего не увидел» 2
    Источник: телеграм-канал Давида Мелик-Гусейнова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.05.2024 22:58
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Владислав Vlad
    1714939788
    Тяжелейшая игра при 70% болельщиках противника (и это в родном городе). Смысл в дальнейших словах? На этом нужно ставить точку.
    Ответить
    saf05
    1714939816
    Молодцы
    Ответить
    Pourquoi pas
    1714940581
    Браво! Просто БРАВО!
    Ответить
    VVM1964
    1714943857
    Как же любят у нас пафосные высказывания ... Ген. директор Пари явно не зря свой хлеб ест )))
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+