Директор «Пари НН»: «Игроки бились для тех, кто не одурманен ромбиками и звездочками»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов оценил ничью со «Спартаком» (0:0) в 27-м туре РПЛ.

«Наша крепость устояла.

Домашняя арена сохранила свой синий цвет. Тяжелейшая игра при 70% болельщиках противника (и это в родном городе). Парни не сдались. Бились за Нижний Новгород. Для тех, кто не одурманен ромбиками и звездочками. А их много. Будет еще больше.

Журналисты меня спрашивают про статистику, которая не в нашу пользу. Сегодня не будем обсуждать эти цифры. Чуть позже – индикаторы, разборы, работа над ошибками и новое творчество.

А сегодня – спать, отдыхать, расслабиться. Еще раз всех с праздником!» – написал Мелик-Гусейнов.