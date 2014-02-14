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Геннадий Тумилович
Новости
Геннадий Тумилович - новости
Завершил карьеру
3 сентября 1971 (55)
| Вратарь
198 см | 80 кг
Беларусь
Статистика
Новости
Экс-вратарь «Динамо» высказался о его розыске в РФ и Беларуси
22 августа
1
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
15 августа
Экс-вратарь «Динамо» сказал будет ли предательством переход Тюкавина в «Зенит»
29 июня
3
Тумилович назвал большую ошибку «Динамо»
16 февраля
6
Стендап-комик назвал самого смешного футболиста в России
15 февраля
4
«Динамо» пригрозили вечным отсутствием трофеев
14 февраля
14
Экс-вратарь «Динамо» сообщил, что находится «в жопе»: «Самому не выбраться»
2025.11.26 19:40
3
Экс-вратарь «Динамо» оказался на грани суицида: «Жить вообще не хочется»
2025.11.25 14:51
4
Тумилович назвал условие для чемпионства «Динамо»
2025.08.19 20:46
6
Тумилович – о Заболотном в «Спартаке»: «Для борьбы за выживание хорошая кандидатура»
2025.07.07 23:23
8
Тумилович – о покере Гладышева: «Да он просто Пеле!»
2025.06.11 18:35
1
Тумилович заявил, что Доннарумма добился прогресса благодаря Сафонову
2025.06.01 18:49
Тумилович: «Не удивлюсь, если красно-белый Comedy Club скоро уволит Станковича и назначит Карпина»
2025.05.30 12:14
32
Тумилович назвал любимое вино: «Свидания под него проходят просто феерично»
2025.02.24 17:24
1
Тумилович рассказал, за что ударил Конте во время матча
2025.02.24 14:25
2
Тумилович рассказал, как ударил Шапюиза после матча: «Его потом под руки вели в раздевалку»
2025.02.24 12:58
1
Тумилович: «Главное, чтобы до матча с «Зенитом» белорусам не отключили газ. От российского правительства можно ожидать чего угодно»
2018.08.14 09:06
57
Герус: «Особых вариантом не было, поэтому перешел в пляжный футбол»
2017.07.13 06:56
1
Тумилович недоволен уровнем чемпионата Белоруссии
2015.12.29 12:22
2
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