Тумилович: «Главное, чтобы до матча с «Зенитом» белорусам не отключили газ. От российского правительства можно ожидать чего угодно»

Бывший вратарь минского «Динамо» Геннадий Тумилович согласился с мнением, что первый матч с «Зенитом» (4:0) в третьем квалификационном раунде Лиги Европы стал лучшим в еврокубковой истории белорусского клуба.

«Учитывая результат и имя соперника, наверное, действительно один из лучших. Мне сложно судить. Вспоминаются в том числе времена, когда сам только стал ходить на стадион. Начало 80-х, мне было 11 лет. Это и победа над «Спортингом», и над венграми из «Раба ЭТО». Когда заполнен 50-тысячный стадион и все активно болеют — вот это по-настоящему врезается в память.

Однако чувствуется, что «Динамо» совершило нечто значимое. Если уж наш президент заговорил о футболе… Это же самый главный показатель. Значит, случилось что-то важное.

Главное, чтобы до четверга белорусам не отключили газ. Питерские болельщики, кстати, говорили об этом после финального свистка. Причем, кажется, даже не в шутку: мол, увидишь, у Беларуси начнутся проблемы. От российского правительства сейчас можно ожидать чего угодно», – сказал Тумилович.

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» – «Динамо» Минск пройдет в четверг, 16 августа, в Санкт-Петербурге.