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  • Тумилович: «Главное, чтобы до матча с «Зенитом» белорусам не отключили газ. От российского правительства можно ожидать чего угодно»

Тумилович: «Главное, чтобы до матча с «Зенитом» белорусам не отключили газ. От российского правительства можно ожидать чего угодно»

14 августа 2018, 09:06
57

Бывший вратарь минского «Динамо» Геннадий Тумилович согласился с мнением, что первый матч с «Зенитом» (4:0) в третьем квалификационном раунде Лиги Европы стал лучшим в еврокубковой истории белорусского клуба.

«Учитывая результат и имя соперника, наверное, действительно один из лучших. Мне сложно судить. Вспоминаются в том числе времена, когда сам только стал ходить на стадион. Начало 80-х, мне было 11 лет. Это и победа над «Спортингом», и над венграми из «Раба ЭТО». Когда заполнен 50-тысячный стадион и все активно болеют — вот это по-настоящему врезается в память.

Однако чувствуется, что «Динамо» совершило нечто значимое. Если уж наш президент заговорил о футболе… Это же самый главный показатель. Значит, случилось что-то важное.

Главное, чтобы до четверга белорусам не отключили газ. Питерские болельщики, кстати, говорили об этом после финального свистка. Причем, кажется, даже не в шутку: мол, увидишь, у Беларуси начнутся проблемы. От российского правительства сейчас можно ожидать чего угодно», – сказал Тумилович.

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» – «Динамо» Минск пройдет в четверг, 16 августа, в Санкт-Петербурге.

Источник: Pressball
Лига Европы Динамо Мн Зенит Тумилович Геннадий
Комментарии (57)
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zatonn
1534227136
Если ответная игра в Питере, то причём здесь газ (?!) для Беларуси и действия правительства России?! Что к чему, Гена?!
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С-Пб on-line
1534228163
Ген, давай прекращай подбухивать, можешь уже выезжать охранять вентиль
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Viper for CSKA
1534228174
Совсем сдурел. Зачем нагло наговаривать на наше правительство? Это несправедливо. Наша элита обворовывает исключительно собственный народ, а газ другим странам отключает только в КВН. Зачем им себя выгоды лишать. А уж правительство точно на это не способно, так что белорус стал жертвой пропоганды и отсутствия мозгов.
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Рубик Докоян
1534228206
Он своими похождениями и пьянками был известен ещё в пору игрока. Но зарабатывал и кормился как многие соседи у нас в России. И не им вякать про нефть и газ как и про всё остальное.
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Chernyi Lis
1534230069
пропиярится решил перед бандерщиной..мож героя дадут..
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insider_retro
1534231736
Не далёкие мысли не далёкого человека...
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spartak never die
1534231965
Вы упоролись, ребята? Во первых человек высказался неуважительно к правительству нашему, что правильно. Во вторых это мнение одного человека, а вы уже всю нацию подтягиваете. Не думал, что на бомбардире столько недалеких.
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mpp-111
1534233112
А почему только газ? Может и от продуктов отказаться? Бредятина какая то. Помешались все на газе что ли?
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РМЗ
1534234846
Та так оно и есть. Кремель не чем не брезгует. Особенно собственным народом. Душа болит сколько леса вывозят в китай.
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OfaZavr
1534235111
глупость сморозил, чувствуется что постоянно хотят кинуть камень в наш огород и задеть как и разные персонажи из Украины. и президент их праздновал победу уж слишком рьяно и наговорил лишнего.
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