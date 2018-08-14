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    Тумилович: «Главное, чтобы до матча с «Зенитом» белорусам не отключили газ. От российского правительства можно ожидать чего угодно»

    Бывший вратарь минского «Динамо» Геннадий Тумилович согласился с мнением, что первый матч с «Зенитом» (4:0) в третьем квалификационном раунде Лиги Европы стал лучшим в еврокубковой истории белорусского клуба.

    «Учитывая результат и имя соперника, наверное, действительно один из лучших. Мне сложно судить. Вспоминаются в том числе времена, когда сам только стал ходить на стадион. Начало 80-х, мне было 11 лет. Это и победа над «Спортингом», и над венграми из «Раба ЭТО». Когда заполнен 50-тысячный стадион и все активно болеют — вот это по-настоящему врезается в память.

    Однако чувствуется, что «Динамо» совершило нечто значимое. Если уж наш президент заговорил о футболе… Это же самый главный показатель. Значит, случилось что-то важное.

    Главное, чтобы до четверга белорусам не отключили газ. Питерские болельщики, кстати, говорили об этом после финального свистка. Причем, кажется, даже не в шутку: мол, увидишь, у Беларуси начнутся проблемы. От российского правительства сейчас можно ожидать чего угодно», – сказал Тумилович.

    Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» – «Динамо» Минск пройдет в четверг, 16 августа, в Санкт-Петербурге.

    Источник: Pressball

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    14.08.2018 09:06
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    Комментарии55
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      Рейтинг: +127

      BOOMBASTIKSPB 16 августа 2018, 14:10

      Олигофренией попахивает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      AArmeets 15 августа 2018, 14:10

      Ну прям хохол этот Тумилович.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 15 августа 2018, 11:15

      Глупая шутка с политическим оттенком.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 15 августа 2018, 11:12

      и это говорят взрослые! люди куда катится мир?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1018

      Нас Много 15 августа 2018, 08:47

      В Белоруссии начинается хохляцкая болезнь. Тупилович тому яркий пример...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +52284

      DeMoN-FCMU > Нас Много 17 августа 2018, 11:10

      Если один придурок что-то ляпнул, это не значит, что в Беларуси что-то началось...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4330

      Spirit_78 14 августа 2018, 23:27

      Совсем идиот этот Тумилович?

      2
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      Рейтинг: +21

      AArmeets > Spirit_78 17 августа 2018, 18:33

      Да.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +536

      19831170 14 августа 2018, 14:11

      По себе людей не судят.

      1
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 14 августа 2018, 13:07

      А если не проиграют - отключим газ !!!

      0
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 14 августа 2018, 12:26

      Тумилович и Дебилович однофамильцы.

      5
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      Рейтинг: +11241

      alp 14 августа 2018, 12:08

      идиот..

      6
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