|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростсельмаш
|6
|-13
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.05.2002
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|04.05.2002
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:3
|Локомотив (Москва)
|28.04.2002
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|3:2
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|20.04.2002
|1' -90'
|Сокол (Саратов)
|1:2
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|13.04.2002
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|07.04.2002
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|5:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)