Тумилович: «Не удивлюсь, если красно-белый Comedy Club скоро уволит Станковича и назначит Карпина»

Бывший вратарь «Динамо» и сборной Беларуси Геннадий Тумилович высказался о возможном назначении Валерия Карпина на пост главного тренера бело-голубых.

«Нет ничего удивительного в том, что «Динамо» может возглавить Карпин. Такой специалист никогда без работы не останется. Для «Динамо» Карпин – это хороший вариант. Хотя увольнение Лички меня огорчило. Такого интересного «Динамо» не было сто лет.

Знаю, что «Спартак» продлил Станковича, но не удивлюсь, если красно-белый Comedy Club скоро уволит его и назначит Карпина. Руководство «Спартака» любит принимать такие странные решения», – сказал Тумилович.