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  • Тумилович: «Не удивлюсь, если красно-белый Comedy Club скоро уволит Станковича и назначит Карпина»

Тумилович: «Не удивлюсь, если красно-белый Comedy Club скоро уволит Станковича и назначит Карпина»

30 мая 2025, 12:14
32

Бывший вратарь «Динамо» и сборной Беларуси Геннадий Тумилович высказался о возможном назначении Валерия Карпина на пост главного тренера бело-голубых.

«Нет ничего удивительного в том, что «Динамо» может возглавить Карпин. Такой специалист никогда без работы не останется. Для «Динамо» Карпин – это хороший вариант. Хотя увольнение Лички меня огорчило. Такого интересного «Динамо» не было сто лет.

Знаю, что «Спартак» продлил Станковича, но не удивлюсь, если красно-белый Comedy Club скоро уволит его и назначит Карпина. Руководство «Спартака» любит принимать такие странные решения», – сказал Тумилович.

  • 25 мая «Спартак» сообщил, что клуб продлил срок контракта с главным тренером Деяном Станковичем до лета 2027 года.
  • 56-летний Валерий Карпин может быть назначен главным тренером «Динамо» после июньских матчей сборной России.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Динамо Тумилович Геннадий Карпин Валерий Личка Марцел Станкович Деян
Комментарии (32)
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ScarlettOgusania
1748597278
лучше бы о своём днищенском "комедийном клубе" побеспокоился - 50 лет без трофеев, повод для ржания у клинера и всех присных, хоть с Личкой, хоть с безналичкой...))) дуй на картофельное поле, а то батька "люлей" тебе пропишет, картошку то продали в Россию от жадности, что цена взлетела, а самим - не осталось...
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Хулиганин
1748597398
Какой Спартак для пуделя? Он в Ростове устал. Только тихое мусорское болото ему подойдет.
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...уефан
1748598359
...если не ошибаюсь, то пару раз о правую от себя штангу, он головушкой крепко прикладывался. Результат в интервью заметен...
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партизан84
1748598924
А как называется клуд, который ничьей не смог добиться для своего чемпионства, а на следующий сезон отомстил не тем?)
Ответить
ziborock
1748600027
Это говорит человек который за 17 лет сменил 12 клубов! Клоун!)))
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АлексМак
1748607948
там только так,- смены очередных клоунов
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Иван Петров 1986
1748610075
Ты сам какой-то странный, не поймешь за красных ты или за белых.
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NewLife
1748610276
Спартак ищет правого защитника. Надеюсь, что Станку вправили мозги, и он больше не будет выпускать в основе Денисова/Литвинова и оставлять на лавке Дуарте.
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Spartak_forv@
1748613152
Спросили про Карпина и Динамо,зачем то приплел Спартак и еще оскорбил.Гена ошибочно решил,что платиновая карта почетного члена «Красного и белого» дает ему право оскорблять красно-белых
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АЛЁХА-М.-google
1748754238
Пудель валерка пусть в мусорской яме воняет.
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