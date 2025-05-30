Тумилович: «Не удивлюсь, если красно-белый Comedy Club скоро уволит Станковича и назначит Карпина»

Бывший вратарь «Динамо» и сборной Беларуси Геннадий Тумилович высказался о возможном назначении Валерия Карпина на пост главного тренера бело-голубых.
«Нет ничего удивительного в том, что «Динамо» может возглавить Карпин. Такой специалист никогда без работы не останется. Для «Динамо» Карпин – это хороший вариант. Хотя увольнение Лички меня огорчило. Такого интересного «Динамо» не было сто лет.
Знаю, что «Спартак» продлил Станковича, но не удивлюсь, если красно-белый Comedy Club скоро уволит его и назначит Карпина. Руководство «Спартака» любит принимать такие странные решения», – сказал Тумилович.
- 25 мая «Спартак» сообщил, что клуб продлил срок контракта с главным тренером Деяном Станковичем до лета 2027 года.
- 56-летний Валерий Карпин может быть назначен главным тренером «Динамо» после июньских матчей сборной России.
Источник: Metaratings.ru