Тумилович заявил, что Доннарумма добился прогресса благодаря Сафонову

Бывший вратарь сборной Беларуси Геннадий Тумилович оценил победу Матвея Сафонова в Лиге чемпионов в составе «ПСЖ».

«ПСЖ» в 1-й сезон Сафонова оформил квадрупл.

В сезоне ЛЧ у Матвея 2 матча – на основном этапе.

Впереди у «ПСЖ» клубный ЧМ в США.

– Говорили, что Сафонов едет в «ПСЖ» просиживать штаны, а он столько титулов выиграл. Как все это можно оценить?

– Во-первых, с тех пор как в «ПСЖ» приехал Сафонов, совсем другой стал Доннарумма. Он почувствовал конкуренцию. Потому что другой вратарь был ему не ровня. То, что Джанлуиджи Доннарумма поднял уровень игры, – заслуга Сафонова. И для первого года Матвей, я считаю, получил достаточно игровой практики. Плюс «ПСЖ» столько титулов выиграл – значит, туда пришел фартовый вратарь. И Хвича, и Сафонов, там все постарались.

Оказалось, что все эти звезды –Месси, Неймар, Мбаппе – не очень-то и нужны «ПСЖ». Теперь это не команда звезд, а команда-звезда. Тот футбол, который они показали в финале против «Интера», – космический уровень. Жаль, в финал не вышла «Барселона». Но «Интер» ничего не смог противопоставить парижанам.