Тумилович – о покере Гладышева: «Да он просто Пеле!»

Бывший вратарь сборной Беларуси Геннадий Тумилович прокомментировал покер форварда сборной России Ярослава Гладышева в ворота белорусов (4:1).

– Гладышев, оформивший покер, сильное впечатление на вас произвел?

– Да он Пеле! Просто Пеле, понимаешь? На фоне белорусов... Ну вот, честно, сложно тут что-то анализировать. Поставили бы лучше 11 стоек – глядишь, Россия столько бы и не забила.