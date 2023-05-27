Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Эдгар Коста - статистика

Завершил карьеру
14 апреля 1987 (39)
#12 | Нападающий
180 см | 74 кг
Португалия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Маритиму
20
0
0
4
2
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Эшторил
3 : 1
27.05.2023
Маритиму
1' - 68'
43'
Португалия. Примейра, 33 тур
Маритиму
1 : 0
19.05.2023
Визела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
2 : 1
13.05.2023
Маритиму
Был в запасе
Португалия. Примейра, 31 тур
Маритиму
2 : 2
07.05.2023
Риу Аве
Был в запасе
Португалия. Примейра, 29 тур
Фамаликан
3 : 2
22.04.2023
Маритиму
Был в запасе
65'
Португалия. Примейра, 25 тур
Каза Пиа
2 : 0
19.03.2023
Маритиму
76' - 90'
Португалия. Примейра, 24 тур
Маритиму
0 : 3
12.03.2023
Бенфика
77' - 90'
Португалия. Примейра, 23 тур
Жил Висенте
2 : 0
05.03.2023
Маритиму
Был в запасе
Португалия. Примейра, 20 тур
Маритиму
1 : 2
12.02.2023
Брага
81' - 83'
83'
83'
Португалия. Примейра, 17 тур
Маритиму
1 : 0
22.01.2023
Эшторил
75' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 16 тур
Визела
3 : 0
14.01.2023
Маритиму
Был в запасе
Португалия. Примейра, 15 тур
Маритиму
1 : 0
08.01.2023
Спортинг
77' - 90'
Португалия. Примейра, 14 тур
Риу Аве
1 : 1
23.12.2022
Маритиму
90' - 90'
Португалия. Примейра, 13 тур
Витория Гимараеш
1 : 0
13.11.2022
Маритиму
81' - 90'
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
0 : 0
06.11.2022
Фамаликан
70' - 90'
Португалия. Примейра, 11 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 1
28.10.2022
Маритиму
89' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
1 : 1
23.10.2022
Арука
88' - 90'
Португалия. Примейра, 9 тур
Боавишта
1 : 1
09.10.2022
Маритиму
84' - 90'
87'
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
1 : 2
03.10.2022
Каза Пиа
81' - 90'
Португалия. Примейра, 7 тур
Бенфика
5 : 0
18.09.2022
Маритиму
62' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Маритиму
1 : 2
11.09.2022
Жил Висенте
1' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Санта-Клара
2 : 1
04.09.2022
Маритиму
9' - 90'
Португалия. Примейра, 4 тур
Маритиму
0 : 1
27.08.2022
Портимоненси
Был в запасе
Португалия. Примейра, 3 тур
Брага
5 : 0
21.08.2022
Маритиму
1' - 61'
Португалия. Примейра, 2 тур
Маритиму
1 : 2
15.08.2022
Шавиш
60' - 90'
Португалия. Примейра, 1 тур
Порту
5 : 1
06.08.2022
Маритиму
72' - 90'
Главные новости
Суперлига. «Трабзонспор» уничтожил «Галатасарай» Батракова, у Салаха 3+1
21:58
1
В «Барселоне» сделали важное заявление о будущем Рафиньи
21:43
Тюкавин одним словом описал трансфер Батракова в «Галатасарай»
21:25
ФотоСафонов в выходной посетил с женой легендарное место в Европе
20:55
РПЛ анонсировала «большие новости» насчет судейства
20:33
6
Появилось объяснение, почему в воротах «Спартака» играет Максименко, а не Помазун
20:27
1
Названо решение Карседо, которое позволило «Спартаку» победить «Факел»
20:05
1
Бабич ответил на слова из «Зенита», что «Спартак» не претендует на чемпионство
19:47
2
Определен клуб РПЛ с худшей трансферной работой летом
19:27
Российский тренер произвел фурор в Италии
19:20
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+