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Владимир Федорив
Статистика
Владимир Федорив - статистика
Завершил карьеру
29 июля 1985 (41), Междуречье
#2 | Защитник
181 см | 74 кг
Украина
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. ФНЛ 2011/2012
Чемпионат Украины 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Енисей
35
2
0
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 48 тур
Химки
0 : 0
21.05.2012
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 47 тур
Енисей
0 : 0
15.05.2012
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 46 тур
КАМАЗ
2 : 1
08.05.2012
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 45 тур
Енисей
1 : 1
02.05.2012
Оренбург
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 43 тур
Енисей
2 : 1
20.04.2012
Черноморец
1' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 42 тур
Балтика
0 : 1
13.04.2012
Енисей
1' - 90'
34'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Енисей
1 : 1
07.04.2012
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Факел
1 : 0
01.04.2012
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Енисей
2 : 1
26.03.2012
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Енисей
1 : 1
07.11.2011
Факел
1' - 90'
31'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Енисей
0 : 2
04.11.2011
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Черноморец
1 : 1
27.10.2011
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Динамо Бр
2 : 1
06.10.2011
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Шинник
2 : 0
03.10.2011
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Луч
0 : 0
25.09.2011
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
СКА-Хабаровск
4 : 3
22.09.2011
Енисей
1' - 90'
76'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Енисей
0 : 0
22.08.2011
Волгарь
1' - 65'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Торпедо
1 : 2
12.08.2011
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Cибирь
0 : 1
11.07.2011
Енисей
1' - 88'
25'
88'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Факел
1 : 2
27.06.2011
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Химки
1 : 0
24.06.2011
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Оренбург
3 : 4
07.06.2011
Енисей
1' - 82'
51'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Енисей
0 : 1
28.05.2011
Динамо Бр
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Енисей
2 : 1
25.05.2011
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Енисей
2 : 1
18.05.2011
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Торпедо Вл
0 : 2
03.05.2011
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Енисей
2 : 0
25.04.2011
Мордовия
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Волгарь
1 : 0
18.04.2011
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Енисей
1 : 1
07.04.2011
Торпедо
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Енисей
0 : 0
04.04.2011
Балтика
1' - 90'
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