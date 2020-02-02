Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Англия. Премьер-лига, 5 тур