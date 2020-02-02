Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Никица Елавич - статистика

Завершил карьеру
27 августа 1985 (41)
#18 | Нападающий
188 см | 83 кг
Хорватия
Статистика Новости
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вест Хэм
12
1
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Вест Хэм
2 : 0
02.02.2016
Астон Вилла
89' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Вест Хэм
2 : 2
23.01.2016
Манчестер Сити
87' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Ньюкасл
2 : 1
16.01.2016
Вест Хэм
45' - 90'
49'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Борнмут
1 : 3
12.01.2016
Вест Хэм
15' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Вест Хэм
2 : 0
02.01.2016
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Суонси
0 : 0
20.12.2015
Вест Хэм
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Вест Хэм
0 : 0
12.12.2015
Сток Сити
83' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 0
05.12.2015
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Вест Хэм
1 : 1
29.11.2015
Вест Бромвич
74' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Тоттенхэм
4 : 1
22.11.2015
Вест Хэм
63' - 90'
87'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Вест Хэм
1 : 1
07.11.2015
Эвертон
87' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
31.10.2015
Вест Хэм
76' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Вест Хэм
2 : 1
24.10.2015
Челси
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
17.10.2015
Вест Хэм
85' - 90'
88'
90'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
2 : 2
03.10.2015
Вест Хэм
58' - 90'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Вест Хэм
2 : 2
26.09.2015
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Сити
1 : 2
19.09.2015
Вест Хэм
69' - 90'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Вест Хэм
2 : 0
14.09.2015
Ньюкасл
Был в запасе
Главные новости
Писарский намерен идти в Федеральный суд Швейцарии
17:58
2
Колосков констатировал развал команды РПЛ
17:25
В РПЛ в ближайшие дни ожидаются минимум две отставки
16:29
2
«Утомил»: российского тренера отправили на пенсию
16:13
2
Реакция игроков «Енисея» на уход Ташуева: «Пусть идет с богом»
15:32
«Регламент имеет серую зону»: глава РПЛ высказался о позднем выходе Мостового против «Зенита»
15:27
2
ВидеоИгрок «Зенита-2» повторил знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
14:59
2
Сафонова обязали явиться в суд Москвы за день до матча с «Барселоной»
14:10
7
Стало известно, вернется ли Головин в РПЛ
13:47
Агент жестко разоблачил личность Галицкого: «Давным-давно стоит снять розовые очки»
13:31
19
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+