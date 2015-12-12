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Вест Хэм - Сток Сити
Вест Хэм - Сток Сити: обзор матча 12 декабря 2015
Вест Хэм
12.12.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 0
Завершен
Сток Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Сток Сити
Замена
Н. Елавич
️️️️
М. Антонио
83'
68'
Замена
Ч. Адам
️️️️
Д. Кэмерон
Желтая карточка
Ш. Куяте
67'
66'
Замена
Д. Уолтерс
️️️️
И. Афеллай
Замена
Э. Валенсия
️️️️
А. Сонг
64'
63'
Желтая карточка
И. Афеллай
56'
Замена
М. Диуф
️️️️
М. ван Гинкел
38'
Желтая карточка
Э. Питерс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
8
Александр Сонг
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
18
Никица Елавич
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Сток Сити
1
Якоб Хаугор
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
4-1-2-3
13
Адриан
3
Крессуэлл
39
Коллинс
21
Огбонна
5
Томкинс
8
Куяте
8
Сонг
16
Нобл
9
Кэрролл
18
Антонио
9
Сарате
3-2-2-3
1
Батлэнд
5
Кэмерон
2
Вольшайд
17
Шоукросс
8
Джонсон
33
Питерс
8
ван Гинкел
12
Уилэн
7
Арнаутович
17
Афеллай
9
Кркич
18
Антонио
18
Елавич
18
Елавич
18
Антонио
8
Сонг
13
Валенсия
13
Валенсия
8
Сонг
5
Кэмерон
16
Адам
16
Адам
5
Кэмерон
8
ван Гинкел
92
Диуф
92
Диуф
8
ван Гинкел
17
Афеллай
19
Уолтерс
19
Уолтерс
17
Афеллай
Остались в запасе
Вест Хэм
Сток Сити
12
Даррен Рэндольф
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
1
Якоб Хаугор
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
Остались в запасе
1
Якоб Хаугор
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Вест Хэм - Сток Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Аптон Парк
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