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Кристал Пэлас - Вест Хэм
Кристал Пэлас - Вест Хэм: обзор матча 17 октября 2015
Кристал Пэлас
17.10.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 3
Завершен
Вест Хэм
25'
Й. Кабай (П)
22'
К. Дженкинсон
88'
М. Ланзини
90+4'
Д. Пайет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Вест Хэм
90'
+4
ГОЛ! 1:3!
Д. Пайет
Пас отдал
М. Ланзини
90'
+3
Желтая карточка
Н. Елавич
88'
ГОЛ! 1:2!
М. Ланзини
Пас отдал
Н. Елавич
85'
Замена
Н. Елавич
️️️️
Д. Сахо
Замена
Д. Ледли
️️️️
Й. Кабай
77'
74'
Замена
М. Сарате
️️️️
В. Мозес
Желтая карточка
М. Йединак
69'
Замена
М. Йединак
️️️️
Д. МакАртур
63'
62'
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
М. Нобл
Замена
Б. Сако
️️️️
В. Заа
46'
Вторая желтая
Д. Гэйл
44'
40'
Желтая карточка
Д. Пайет
Желтая карточка
Д. Гэйл
32'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Й. Кабай
25'
22'
ГОЛ! 0:1!
К. Дженкинсон
Пас отдал
В. Мозес
20'
Желтая карточка
Д. Томкинс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
40
Джейсон Панчеон
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
11
Виктор Мозес
ПП
25
Диафра Сахо
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Кристал Пэлас
29
Алекс МакКарти
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
16
Джо Ледли
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
18
Никица Елавич
ЦФ
4-4-1-1
13
Хеннесси
4
Хангеланд
27
Суаре
24
Данн
16
Келли
40
Панчеон
11
МакАртур
11
Боласи
29
Кабай
10
Заа
34
Гэйл
4-1-2-2-1
13
Адриан
6
Дженкинсон
5
Томкинс
39
Коллинс
3
Крессуэлл
8
Куяте
11
Мозес
16
Нобл
10
Пайет
22
Ланзини
25
Сахо
29
Кабай
16
Ледли
16
Ледли
29
Кабай
11
МакАртур
15
Йединак
15
Йединак
11
МакАртур
10
Заа
20
Сако
20
Сако
10
Заа
11
Мозес
9
Сарате
9
Сарате
11
Мозес
16
Нобл
9
Кэрролл
9
Кэрролл
16
Нобл
25
Сахо
18
Елавич
18
Елавич
25
Сахо
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Вест Хэм
29
Алекс МакКарти
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
12
Даррен Рэндольф
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Кристал Пэлас - Вест Хэм
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Селхарст Парк
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