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Вест Хэм - Манчестер Сити
Вест Хэм - Манчестер Сити: обзор матча 23 января 2016
Вест Хэм
23.01.2016, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 2
Завершен
Манчестер Сити
1'
Э. Валенсия
56'
Э. Валенсия
9'
С. Агуэро (П)
81'
С. Агуэро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Манчестер Сити
90'
+4
Желтая карточка
Фернандо
89'
Желтая карточка
Я. Туре
Замена
Н. Елавич
️️️️
Э. Валенсия
87'
83'
Замена
Фернандо
️️️️
Д. Сильва
81'
ГОЛ! 2:2!
С. Агуэро
76'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Ф. Делф
Желтая карточка
С. Бирам
70'
67'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Х. Навас
Замена
В. Мозес
️️️️
М. Антонио
65'
ГОЛ! 2:1!
Э. Валенсия
Пас отдал
М. Антонио
56'
Желтая карточка
М. Нобл
39'
32'
Желтая карточка
М. Демичелис
Замена
С. Бирам
️️️️
К. Дженкинсон
13'
9'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Агуэро
ГОЛ! 1:0!
Э. Валенсия
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
21
Давид Сильва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
18
Никица Елавич
ЦФ
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандо
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Адриан
3
Крессуэлл
39
Коллинс
23
Рид
6
Дженкинсон
8
Куяте
16
Нобл
8
Сонг
10
Пайет
13
Валенсия
18
Антонио
3-2-2-2-1
1
Харт
3
Санья
2
Демичелис
30
Отаменди
16
Навас
3
Клиши
42
Туре
18
Делф
21
Сильва
11
Де Брюйне
10
Агуэро
6
Дженкинсон
3
Бирам
3
Бирам
6
Дженкинсон
18
Антонио
11
Мозес
11
Мозес
18
Антонио
13
Валенсия
18
Елавич
18
Елавич
13
Валенсия
21
Сильва
5
Фернандо
5
Фернандо
21
Сильва
16
Навас
19
Стерлинг
19
Стерлинг
16
Навас
18
Делф
17
Ихеначо
17
Ихеначо
18
Делф
Остались в запасе
Вест Хэм
Манчестер Сити
12
Даррен Рэндольф
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
13
Вилли Кабальеро
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Вест Хэм - Манчестер Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Аптон Парк
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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