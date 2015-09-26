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Вест Хэм - Норвич Сити
Вест Хэм - Норвич Сити: обзор матча 26 сентября 2015
Вест Хэм
26.09.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Норвич Сити
33'
Д. Сахо
90+3'
Ш. Куяте
9'
Р. Брэди
83'
Н. Редмонд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Норвич Сити
ГОЛ! 2:2!
Ш. Куяте
Пас отдал
Э. Кэрролл
90'
+3
85'
Замена
Г. О'Нил
️️️️
В. Хулахан
Замена
М. Сарате
️️️️
М. Нобл
85'
83'
ГОЛ! 1:2!
Н. Редмонд
Пас отдал
В. Хулахан
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
М. Ланзини
72'
69'
Замена
Н. Редмонд
️️️️
Г. Дорранс
64'
Замена
Д. Мбокани
️️️️
К. Джером
Замена
П. Мба Обьянг
️️️️
В. Мозес
57'
ГОЛ! 1:1!
Д. Сахо
Пас отдал
Д. Пайет
33'
9'
ГОЛ! 0:1!
Р. Брэди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
11
Виктор Мозес
ПП
25
Диафра Сахо
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
18
Грэм Дорранс
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
18
Майкл Антонио
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
18
Никица Елавич
ЦФ
Норвич Сити
1
Деклан Радд
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
27
Натан Редмонд
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Адриан
3
Крессуэлл
5
Томкинс
23
Рид
6
Дженкинсон
8
Куяте
16
Нобл
11
Мозес
22
Ланзини
10
Пайет
25
Сахо
4-5-1
26
Радди
4
Бассонг
16
Мартин
13
Ольссон
3
Уиттакер
18
Дорранс
14
Хулахан
16
Хаусон
6
Теттей
11
Брэди
35
Джером
11
Мозес
14
Мба Обьянг
14
Мба Обьянг
11
Мозес
16
Нобл
9
Сарате
9
Сарате
16
Нобл
22
Ланзини
9
Кэрролл
9
Кэрролл
22
Ланзини
18
Дорранс
27
Редмонд
27
Редмонд
18
Дорранс
14
Хулахан
19
О'Нил
19
О'Нил
14
Хулахан
35
Джером
70
Мбокани
70
Мбокани
35
Джером
Остались в запасе
Вест Хэм
Норвич Сити
12
Даррен Рэндольф
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
18
Майкл Антонио
ЦФ
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
1
Деклан Радд
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
18
Майкл Антонио
ЦФ
18
Никица Елавич
ЦФ
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Вест Хэм - Норвич Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Аптон Парк
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