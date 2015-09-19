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Манчестер Сити - Вест Хэм
Манчестер Сити - Вест Хэм: обзор матча 19 сентября 2015
Манчестер Сити
19.09.2015, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Вест Хэм
45+2'
К. Де Брюйне
6'
В. Мозес
31'
Д. Сахо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Вест Хэм
85'
Замена
Д. Коллинс
️️️️
К. Дженкинсон
Замена
К. Ихеначо
️️️️
А. Коларов
84'
69'
Замена
Н. Елавич
️️️️
М. Ланзини
Замена
В. Бони
️️️️
Р. Стерлинг
66'
60'
Замена
М. Антонио
️️️️
В. Мозес
Желтая карточка
А. Коларов
54'
Замена
М. Демичелис
️️️️
Э. Мангала
46'
45'
+5
Желтая карточка
П. Мба Обьянг
ГОЛ! 1:2!
К. Де Брюйне
Пас отдал
С. Агуэро
45'
+2
31'
ГОЛ! 0:2!
Д. Сахо
Пас отдал
П. Мба Обьянг
22'
Желтая карточка
М. Ланзини
6'
ГОЛ! 0:1!
В. Мозес
Пас отдал
Д. Пайет
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
16
Марк Нобл
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
11
Виктор Мозес
ПП
25
Диафра Сахо
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
5
Фернандо
ОП
16
Патрик Робертс
ЦП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
18
Майкл Антонио
ЦФ
18
Никица Елавич
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Харт
3
Санья
30
Отаменди
5
Мангала
11
Коларов
16
Навас
5
Фернандиньо
42
Туре
19
Стерлинг
11
Де Брюйне
10
Агуэро
4-3-2-1
13
Адриан
6
Дженкинсон
23
Рид
5
Томкинс
3
Крессуэлл
11
Мозес
14
Мба Обьянг
16
Нобл
10
Пайет
22
Ланзини
25
Сахо
5
Мангала
2
Демичелис
2
Демичелис
5
Мангала
19
Стерлинг
2
Бони
2
Бони
19
Стерлинг
11
Коларов
17
Ихеначо
17
Ихеначо
11
Коларов
6
Дженкинсон
39
Коллинс
39
Коллинс
6
Дженкинсон
11
Мозес
18
Антонио
18
Антонио
11
Мозес
22
Ланзини
18
Елавич
18
Елавич
22
Ланзини
Остались в запасе
Манчестер Сити
Вест Хэм
13
Вилли Кабальеро
ВР
24
Пабло Маффео
ПЗ
5
Фернандо
ОП
16
Патрик Робертс
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
12
Даррен Рэндольф
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
24
Пабло Маффео
ПЗ
5
Фернандо
ОП
16
Патрик Робертс
ЦП
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Манчестер Сити - Вест Хэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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