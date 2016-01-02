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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Ливерпуль
Вест Хэм - Ливерпуль: обзор матча 02 января 2016
Вест Хэм
02.01.2016, суббота, 15:45
Англия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Ливерпуль
10'
М. Антонио
55'
Э. Кэрролл
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Ливерпуль
Замена
К. Дженкинсон
️️️️
М. Антонио
85'
80'
Замена
Д. Аллен
️️️️
М. Сахо
Замена
Д. Пайет
️️️️
Э. Валенсия
64'
61'
Замена
Б. Смит
️️️️
А. Морено
61'
Замена
А. Лаллана
️️️️
Р. Фирмино
ГОЛ! 2:0!
Э. Кэрролл
Пас отдал
М. Нобл
55'
Замена
П. Мба Обьянг
️️️️
М. Ланзини
37'
Травма
М. Ланзини
35'
22'
Желтая карточка
Л. Лейва
Желтая карточка
М. Ланзини
18'
ГОЛ! 1:0!
М. Антонио
Пас отдал
Э. Валенсия
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
16
Марк Нобл
(К)
ЦП
22
Мануэль Ланзини
ПП
18
Майкл Антонио
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Лукас Лейва
(К)
ОП
23
Эмре Джан
ОП
33
Джордон Айб
ПП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
9
Мауро Сарате
ЦФ
18
Никица Елавич
ЦФ
Ливерпуль
1
Адам Богдан
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
4-1-2-3
13
Адриан
3
Крессуэлл
21
Огбонна
39
Коллинс
5
Томкинс
8
Куяте
16
Нобл
22
Ланзини
9
Кэрролл
13
Валенсия
18
Антонио
4-2-1-1-2
22
Миньоле
17
Клайн
6
Ловрен
12
Сахо
5
Морено
6
Лейва
23
Джан
33
Айб
11
Коутиньо
20
Бентеке
9
Фирмино
13
Валенсия
10
Пайет
10
Пайет
13
Валенсия
18
Антонио
6
Дженкинсон
6
Дженкинсон
18
Антонио
22
Ланзини
14
Мба Обьянг
14
Мба Обьянг
22
Ланзини
5
Морено
14
Смит
14
Смит
5
Морено
12
Сахо
7
Аллен
7
Аллен
12
Сахо
9
Фирмино
10
Лаллана
10
Лаллана
9
Фирмино
Остались в запасе
Вест Хэм
Ливерпуль
12
Даррен Рэндольф
ВР
8
Александр Сонг
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
1
Адам Богдан
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
8
Александр Сонг
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
18
Никица Елавич
ЦФ
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Вест Хэм - Ливерпуль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Аптон Парк
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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