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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Астон Вилла
Вест Хэм - Астон Вилла: обзор матча 02 февраля 2016
Вест Хэм
02.02.2016, вторник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 24 тур
2 : 0
Завершен
Астон Вилла
58'
М. Антонио
85'
Ш. Куяте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Астон Вилла
Замена
П. Мба Обьянг
️️️️
Ш. Куяте
90'
+3
Замена
Н. Елавич
️️️️
М. Антонио
89'
Замена
В. Мозес
️️️️
Э. Валенсия
86'
ГОЛ! 2:0!
Ш. Куяте
Пас отдал
Э. Валенсия
85'
80'
Замена
С. Синклейр
️️️️
Г. Агбонлахор
71'
Замена
К. Ричардсон
️️️️
К. Хиль
Желтая карточка
М. Нобл
69'
Желтая карточка
Д. Коллинс
67'
ГОЛ! 1:0!
М. Антонио
Пас отдал
М. Нобл
58'
Желтая карточка
А. Сонг
48'
17'
Красная карточка
Ж. Айю
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
5
Жорес Окоре
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
10
Карлес Хиль
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
18
Никица Елавич
ЦФ
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
42
Ниалл Мэйсон
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
19
Джордан Лайден
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
4-1-2-1-2
13
Адриан
3
Крессуэлл
5
Томкинс
23
Рид
39
Коллинс
8
Куяте
16
Нобл
8
Сонг
10
Пайет
13
Валенсия
18
Антонио
4-1-3-2
31
Банн
4
Ричардс
5
Окоре
15
Лескотт
26
Сиссоко
5
Гуйе
10
Хиль
17
Верету
10
Бакуна
11
Агбонлахор
10
Айю
8
Куяте
14
Мба Обьянг
14
Мба Обьянг
8
Куяте
13
Валенсия
11
Мозес
11
Мозес
13
Валенсия
18
Антонио
18
Елавич
18
Елавич
18
Антонио
10
Хиль
15
Ричардсон
15
Ричардсон
10
Хиль
11
Агбонлахор
7
Синклейр
7
Синклейр
11
Агбонлахор
Остались в запасе
Вест Хэм
Астон Вилла
12
Даррен Рэндольф
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
42
Ниалл Мэйсон
ЦЗ
19
Джордан Лайден
ЦП
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Реми Гард
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
Остались в запасе
42
Ниалл Мэйсон
ЦЗ
19
Джордан Лайден
ЦП
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Реми Гард
Статистика матча Вест Хэм - Астон Вилла
3
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Аптон Парк
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