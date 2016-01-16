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АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Вест Хэм
Ньюкасл - Вест Хэм: обзор матча 16 января 2016
Ньюкасл
16.01.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Вест Хэм
6'
А. Перес
15'
Д. Вейналдум
49'
Н. Елавич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Вест Хэм
Замена
Д. Ласселлс
️️️️
А. Митрович
90'
+5
Желтая карточка
Р. Эллиот
90'
+1
Замена
Й. Гуффран
️️️️
А. Перес
80'
75'
Замена
К. Дженкинсон
️️️️
Д. Томкинс
70'
Замена
В. Мозес
️️️️
М. Антонио
Замена
А. Савье
️️️️
П. Дамметт
57'
49'
ГОЛ! 2:1!
Н. Елавич
45'
Замена
Н. Елавич
️️️️
П. Мба Обьянг
ГОЛ! 2:0!
Д. Вейналдум
Пас отдал
Д. Янмат
15'
ГОЛ! 1:0!
А. Перес
Пас отдал
Д. Вейналдум
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
17
Роландо Ааронс
ЛВ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
6
Анри Савье
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
17
Айван Тони
ЦФ
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
23
Уинстон Рид
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
8
Александр Сонг
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
18
Никица Елавич
ЦФ
4-4-2
33
Эллиот
14
Дамметт
99
Мбемба
22
Янмат
2
Колоччини
17
Сиссоко
23
Вейналдум
4
Коулбэк
26
Шелви
22
Перес
9
Митрович
4-1-2-1-2
13
Адриан
21
Огбонна
5
Томкинс
39
Коллинс
3
Крессуэлл
8
Куяте
16
Нобл
14
Мба Обьянг
10
Пайет
13
Валенсия
18
Антонио
9
Митрович
24
Ласселлс
24
Ласселлс
9
Митрович
22
Перес
94
Гуффран
94
Гуффран
22
Перес
14
Дамметт
6
Савье
6
Савье
14
Дамметт
5
Томкинс
6
Дженкинсон
6
Дженкинсон
5
Томкинс
18
Антонио
11
Мозес
11
Мозес
18
Антонио
14
Мба Обьянг
18
Елавич
18
Елавич
14
Мба Обьянг
Остались в запасе
Ньюкасл
Вест Хэм
17
Роландо Ааронс
ЛВ
1
Карл Дарлоу
ВР
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
12
Даррен Рэндольф
ВР
23
Уинстон Рид
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
17
Роландо Ааронс
ЛВ
1
Карл Дарлоу
ВР
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
17
Айван Тони
ЦФ
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
23
Уинстон Рид
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Ньюкасл - Вест Хэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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