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Уотфорд - Вест Хэм
Уотфорд - Вест Хэм: обзор матча 31 октября 2015
Уотфорд
31.10.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Вест Хэм
39'
О. Игало
48'
О. Игало
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Вест Хэм
Замена
А. Гедиура
️️️️
О. Игало
86'
Желтая карточка
Э. Капу
85'
84'
Красная карточка
Д. Коллинс
Желтая карточка
Н. Аке
81'
76'
Замена
Н. Елавич
️️️️
М. Нобл
Замена
В. Бехрами
️️️️
А. Абди
76'
Замена
Х. Карлос Паредес
️️️️
И. Анья
68'
Желтая карточка
А. Ньом
66'
ГОЛ! 2:0!
О. Игало
48'
46'
Замена
Э. Валенсия
️️️️
М. Ланзини
46'
Замена
М. Сарате
️️️️
В. Мозес
ГОЛ! 1:0!
О. Игало
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
22
Альмен Абди
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
14
Трой Дини
ЦФ
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Уотфорд
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
44
Хуан Карлос Паредес
ПЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
18
Никица Елавич
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
4-1-3-2
1
Гомес
20
Кэткарт
15
Аке
3
Бритос
12
Ньом
6
Капу
22
Абди
21
Анья
26
Уотсон
9
Игало
14
Дини
4-1-2-2-1
13
Адриан
6
Дженкинсон
5
Томкинс
39
Коллинс
3
Крессуэлл
8
Куяте
11
Мозес
16
Нобл
10
Пайет
22
Ланзини
9
Кэрролл
21
Анья
44
Паредес
44
Паредес
21
Анья
9
Игало
6
Гедиура
6
Гедиура
9
Игало
22
Абди
85
Бехрами
85
Бехрами
22
Абди
16
Нобл
18
Елавич
18
Елавич
16
Нобл
22
Ланзини
13
Валенсия
13
Валенсия
22
Ланзини
11
Мозес
9
Сарате
9
Сарате
11
Мозес
Остались в запасе
Уотфорд
Вест Хэм
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
23
Алессандро Диаманти
АП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
12
Даррен Рэндольф
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
23
Алессандро Диаманти
АП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Уотфорд - Вест Хэм
3
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Кейт Страуд
(Гемпшир)
Стадион:
Викарэйдж Роад
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