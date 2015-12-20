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Суонси - Вест Хэм
Суонси - Вест Хэм: обзор матча 20 декабря 2015
Суонси
20.12.2015, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 0
Завершен
Вест Хэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Вест Хэм
87'
Желтая карточка
К. Дженкинсон
85'
Замена
К. Дженкинсон
️️️️
М. Антонио
Замена
М. Барроу
️️️️
А. Айю
83'
73'
Замена
П. Мба Обьянг
️️️️
А. Сонг
Замена
Д. Шелви
️️️️
Д. Корк
73'
Замена
К. Ноутон
️️️️
А. Ранхель
69'
60'
Замена
Э. Валенсия
️️️️
М. Сарате
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
4
Джек Корк
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
18
Никица Елавич
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
32
Стефен Хендри
ЦЗ
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
4-1-2-2-1
22
Фабиански
3
Тэйлор
5
Уилльямс
22
Ранхель
6
Фернандес
7
Бриттон
4
Корк
40
Ки Сун-Юн
24
Айю
10
Сигурдссон
18
Гомис
4-1-2-3
13
Адриан
5
Томкинс
21
Огбонна
39
Коллинс
3
Крессуэлл
8
Куяте
16
Нобл
8
Сонг
9
Сарате
18
Антонио
18
Елавич
22
Ранхель
26
Ноутон
26
Ноутон
22
Ранхель
4
Корк
26
Шелви
26
Шелви
4
Корк
24
Айю
77
Барроу
77
Барроу
24
Айю
18
Антонио
6
Дженкинсон
6
Дженкинсон
18
Антонио
8
Сонг
14
Мба Обьянг
14
Мба Обьянг
8
Сонг
9
Сарате
13
Валенсия
13
Валенсия
9
Сарате
Остались в запасе
Суонси
Вест Хэм
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
12
Даррен Рэндольф
ВР
32
Стефен Хендри
ЦЗ
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
32
Стефен Хендри
ЦЗ
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
Главный тренер
Алан Кертис
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Суонси - Вест Хэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Либерти
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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