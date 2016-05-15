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Виктор Касадесус
Статистика
Виктор Касадесус - статистика
Завершил карьеру
28 февраля 1985 (41), Альгаида
#11 | Нападающий
180 см | 77 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2018/2019
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Сегунда 2017/2018
Испания. Сегунда 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Леванте
23
3
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Райо Вальекано
3 : 1
15.05.2016
Леванте
1' - 58'
Испания. Примера, 37 тур
Леванте
2 : 1
08.05.2016
Атлетико
1' - 79'
30'
Испания. Примера, 36 тур
Малага
3 : 1
02.05.2016
Леванте
1' - 68'
42'
62'
Испания. Примера, 35 тур
Леванте
2 : 2
24.04.2016
Атлетик
1' - 66'
13'
Испания. Примера, 34 тур
Гранада
5 : 1
21.04.2016
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Леванте
2 : 1
15.04.2016
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Бетис
1 : 0
09.04.2016
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Леванте
0 : 0
04.04.2016
Спортинг
69' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Депортиво
2 : 1
19.03.2016
Леванте
77' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Леванте
1 : 0
13.03.2016
Валенсия
76' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
06.03.2016
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Леванте
1 : 3
02.03.2016
Реал
63' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Вильярреал
3 : 0
28.02.2016
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Леванте
3 : 0
19.02.2016
Хетафе
76' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Эйбар
2 : 0
14.02.2016
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Леванте
1 : 2
12.12.2015
Гранада
81' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
1 : 1
07.12.2015
Леванте
74' - 90'
82'
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
0 : 1
27.11.2015
Бетис
60' - 90'
90'
Испания. Примера, 12 тур
Спортинг
0 : 3
22.11.2015
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
1 : 1
07.11.2015
Депортиво
46' - 90'
84'
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
3 : 0
31.10.2015
Леванте
71' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Леванте
0 : 4
25.10.2015
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Реал
3 : 0
17.10.2015
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Леванте
1 : 0
04.10.2015
Вильярреал
86' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Хетафе
3 : 0
27.09.2015
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Леванте
2 : 2
23.09.2015
Эйбар
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Барселона
4 : 1
20.09.2015
Леванте
62' - 90'
66'
Испания. Примера, 3 тур
Леванте
1 : 1
11.09.2015
Севилья
69' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Лас-Пальмас
0 : 0
30.08.2015
Леванте
59' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Леванте
1 : 2
23.08.2015
Сельта
71' - 90'
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