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Марти Креспи
Статистика
Марти Креспи - статистика
Завершил карьеру
15 июня 1987 (39)
#21 | Защитник
191 см | 84 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мальорка
8
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Реал
4 : 1
13.05.2012
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Мальорка
1 : 0
05.05.2012
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Мальорка
1 : 0
02.05.2012
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Хетафе
1 : 3
28.04.2012
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Мальорка
1 : 0
21.04.2012
Сарагоса
90' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Атлетик
1 : 0
15.04.2012
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Расинг
0 : 3
12.04.2012
Мальорка
64' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Мальорка
0 : 0
08.04.2012
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Спортинг
2 : 3
21.03.2012
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Валенсия
2 : 2
11.03.2012
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Мальорка
1 : 1
03.03.2012
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
26.02.2012
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Мальорка
4 : 0
19.02.2012
Вильярреал
1' - 90'
36'
Испания. Примера, 23 тур
Малага
3 : 1
12.02.2012
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Леванте
0 : 0
07.01.2012
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Гранада
2 : 2
07.12.2011
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
5 : 0
29.10.2011
Мальорка
46' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Мальорка
1 : 2
26.10.2011
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Атлетико
1 : 1
23.10.2011
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
2 : 2
01.10.2011
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Мальорка
2 : 1
25.09.2011
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Вильярреал
2 : 0
20.09.2011
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Мальорка
0 : 1
17.09.2011
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Бетис
1 : 0
11.09.2011
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Мальорка
1 : 0
28.08.2011
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