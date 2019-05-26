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Джонатан Биабиани
Статистика
Джонатан Биабиани - статистика
Завершил карьеру
28 апреля 1988 (38), Париж
#14 | Нападающий
177 см | 70 кг
Франция | Гваделупа
Статистика
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Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Серия А 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Парма
14
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Рома
2 : 1
26.05.2019
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Парма
1 : 0
19.05.2019
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Лацио
4 : 1
17.03.2019
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Парма
1 : 0
09.03.2019
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Эмполи
3 : 3
02.03.2019
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Парма
0 : 4
24.02.2019
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
2 : 1
16.02.2019
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Парма
0 : 1
09.02.2019
Интер
58' - 90'
89'
Италия. Серия А, 22 тур
Ювентус
3 : 3
02.02.2019
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Парма
2 : 3
27.01.2019
СПАЛ
1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Удинезе
1 : 2
19.01.2019
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Парма
0 : 2
29.12.2018
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Фиорентина
0 : 1
26.12.2018
Парма
1' - 90'
74'
Италия. Серия А, 17 тур
Парма
0 : 0
22.12.2018
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Сампдория
2 : 0
16.12.2018
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Парма
1 : 1
09.12.2018
Кьево
1' - 90'
58'
Италия. Серия А, 14 тур
Милан
2 : 1
02.12.2018
Парма
1' - 90'
61'
Италия. Серия А, 13 тур
Парма
2 : 1
25.11.2018
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Торино
1 : 2
10.11.2018
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
0 : 0
04.11.2018
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
3 : 0
27.10.2018
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 2
21.10.2018
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 3
07.10.2018
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
1 : 0
30.09.2018
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Парма
2 : 2
19.08.2018
Удинезе
80' - 90'
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