Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Абель Эрнандес
Новости
Абель Эрнандес - новости
Завершил карьеру
8 августа 1990 (36)
#11 | Нападающий
186 см | 78 кг
Уругвай
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Фото
Экс-форвард ЦСКА Эрнандес продолжит карьеру во «Флуминенсе»
2021.04.17 00:30
Экс-форвард ЦСКА Абель Эрнандес может перейти в «Беневенто»
2020.05.30 12:58
Фото
Экс-форвард ЦСКА Эрнандес стал игроком «Аль-Ахли»
2019.07.28 08:38
1
Абель Эрнандес может перейти в «Сампдорию»
2019.06.16 11:30
1
Mundo Deportivo: Абель Эрнандес может оказаться в «Сельте»
2019.06.01 08:56
1
«Желаем успехов в дальнейшей карьере». Эрнандес покинул ЦСКА
2019.05.27 18:07
15
Эрнандес уйдет из ЦСКА свободным агентом
2019.05.27 11:17
3
Sport24: Эрнандес уйдет из ЦСКА
2019.05.13 11:51
7
Эрнандес: «Ко мне есть интерес со стороны других российских клубов. Был бы не против остаться в Москве»
2019.05.10 17:59
8
Эрнандес: «Не очень доволен той ролью, которую ЦСКА отводит мне в последнее время»
2019.05.10 15:47
11
Абель Эрнандес – об удалении Фернандеса: «Был абсолютно нормальный игровой эпизод. Марио не хотел нанести травму»
2019.04.14 16:25
Гинер: «Эрнандес – хороший футболист, но ЦСКА нужны те, которые играют, а не травмируются»
2019.04.04 14:45
6
Агент Эрнандеса: «Меня неправильно поняли. Абель может уйти из ЦСКА, если не будет играть»
2019.03.28 12:40
7
Агент: «Эрнандес летом покинет ЦСКА»
2019.03.28 11:18
7
TMW сообщил, что Абель Эрнандес хочет вернуться в Серию А. В окружении игрока это опровергли
2019.03.20 21:53
9
Абель Эрнандес: «Мне нужно улучшить физподготовку, игру при единоборствах, дриблинг и реализацию»
2019.02.14 12:45
4
Абель Эрнандес: «Иду по нарастающей, прибавляю»
2019.02.14 11:55
1
Абель Эрнандес: «Акинфеев – феномен, Чалов – лучший форвард РПЛ»
2019.02.14 10:58
Абель Эрнандес: «Гончаренко можно сравнить по жесткости с Гаттузо, но Виктор более сильный тренер»
2019.02.04 11:00
Абель Эрнандес: «Чалов – лучший форвард РПЛ»
2019.02.04 09:36
2
Эрнандес: «ЦСКА по силам догнать лидера и побороться за победу в РПЛ»
2019.02.03 15:58
7
Абель Эрнандес: «В моей среде это естественно, когда мужчины носят в ушах серьги. Никто не думает, что с ними что-то не так»
2019.01.31 14:44
4
Абель Эрнандес: «Возвращаюсь на свой прежний уровень»
2019.01.29 09:28
4
Чалов и Эрнандес забили по пять голов в двусторонках ЦСКА
2019.01.13 11:23
5
ЦСКА сообщил, что Эрнандес остается в клубе
2019.01.10 11:43
12
Абель Эрнандес останется в ЦСКА как минимум до конца сезона
2019.01.05 13:25
4
Абель Эрнандес сообщил, что остается в ЦСКА
2018.12.13 07:11
6
Эрнандес – о своей игре за ЦСКА: «Я недоволен тем, как провел этот период»
2018.12.08 19:08
5
Sport24: ЦСКА отправил Эрнандеса лечиться в Англию
2018.12.01 19:42
9
Гинер: «Знали о травматичности Эрнандеса, поэтому и подписали с ним контракт только на полгода»
2018.11.27 14:44
16
1
2
3
Главные новости
Агент жестко разоблачил личность Галицкого: «Давным-давно стоит снять розовые очки»
13:31
1
Генич публично оскорбил клуб РПЛ
13:19
1
Агент прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
13:09
2
«Унион» обвинил Ямаля в 0:7 от «Баварии»
12:07
1
Европейский клуб отказался от Дзюбы
11:39
«Совсем неудачно»: Генич – об игроке «Спартака» в матче с «Факелом»
11:03
1
Нашелся тренер, готовый взять Мостового в свой штаб
10:55
2
Канчельскис призвал российских футболистов уезжать из России
10:31
16
«Болельщики сильно обидятся»: Генич сказал горькую правду о клубе РПЛ
09:24
1
Ловчев раскрыл свое отношение к алкоголю
09:14
6
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+