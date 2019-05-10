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    Эрнандес: «Ко мне есть интерес со стороны других российских клубов. Был бы не против остаться в Москве»

    Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес рассказал, до какого срока рассчитан его контракт с армейцами и подчеркнул, что не против остаться в РПЛ и перебраться в другой московский клуб в случае, если красно-синие откажутся продлевать с ним соглашение.

    – Когда заканчивается ваш контракт с ЦСКА?

    – У меня договор до конца этого сезона с опцией продления еще на два года. Это будет согласовываться клубом и моим агентом. На данный момент ЦСКА не общался с моим агентом и по этой причине, думаю, я пробуду здесь до конца сезона.

    – Какое у вас мнение о РПЛ? В силу вашей ситуации вы хотели бы продолжить выступать в ЦСКА или в другом российском клубе?

    – Правда в том, что мне очень нравится эта лига. Я пришел в отличную команду. Любой приходящий игрок хотел бы остаться в команде, я не исключение. Было бы неплохо остаться в ЦСКА, но мне для этого мне стоило бы обсудить многие вещи и положение, которое я буду иметь в команде.

    В 28 лет я не могу позволить себе не играть. Я в том возрасте, в которым тебе нужно играть всегда или почти всегда. И это нужно обсуждать с клубом. Но по причине истекающего контракта другие команды уже связались с моим агентом. Есть интерес со стороны других российских команд, и мне это нравится, потому что это очень хорошая лига.

    – Если вы не продолжите выступать за ЦСКА, хотели бы вы продолжить свою карьеру в Москве?

    – Москва мне очень нравится. Я хотел бы здесь остаться. Если появится возможность переехать в другой город, мы спокойно рассмотрим его и проанализируем, но остаться в Москве было бы неплохо.

    • Эрнандес перешел в армейский клуб из «Халла» летом 2018 года.
    • В текущем сезоне форвард провел за москвичей 14 матчей (четыре – с первых минут), забил три гола и сделал одну результативную передачу).

    Источник: Futbol Bajo Cero

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +1210

      TOL47 12 минут назад

      остаться в Москве? и от кого могут быть предложения?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +94

      SummerHAze > TOL47 10 минут назад

      от локомотива я считаю или динамо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +787

      Mirak92 20 минут назад

      Да кому ты нужен то

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