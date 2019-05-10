Эрнандес: «Ко мне есть интерес со стороны других российских клубов. Был бы не против остаться в Москве»

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес рассказал, до какого срока рассчитан его контракт с армейцами и подчеркнул, что не против остаться в РПЛ и перебраться в другой московский клуб в случае, если красно-синие откажутся продлевать с ним соглашение.

– Когда заканчивается ваш контракт с ЦСКА?

– У меня договор до конца этого сезона с опцией продления еще на два года. Это будет согласовываться клубом и моим агентом. На данный момент ЦСКА не общался с моим агентом и по этой причине, думаю, я пробуду здесь до конца сезона.

– Какое у вас мнение о РПЛ? В силу вашей ситуации вы хотели бы продолжить выступать в ЦСКА или в другом российском клубе?

– Правда в том, что мне очень нравится эта лига. Я пришел в отличную команду. Любой приходящий игрок хотел бы остаться в команде, я не исключение. Было бы неплохо остаться в ЦСКА, но мне для этого мне стоило бы обсудить многие вещи и положение, которое я буду иметь в команде.

В 28 лет я не могу позволить себе не играть. Я в том возрасте, в которым тебе нужно играть всегда или почти всегда. И это нужно обсуждать с клубом. Но по причине истекающего контракта другие команды уже связались с моим агентом. Есть интерес со стороны других российских команд, и мне это нравится, потому что это очень хорошая лига.

– Если вы не продолжите выступать за ЦСКА, хотели бы вы продолжить свою карьеру в Москве?

– Москва мне очень нравится. Я хотел бы здесь остаться. Если появится возможность переехать в другой город, мы спокойно рассмотрим его и проанализируем, но остаться в Москве было бы неплохо.