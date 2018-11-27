Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Гинер: «Знали о травматичности Эрнандеса, поэтому и подписали с ним контракт только на полгода»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер в интервью программе «Футбол России» на канале «Россия 24» рассказал, что клуб был в курсе частых травм нападающего Абеля Эрнандеса при подписании контракта с ним летом этого года.

    – Приобретение Эрнандеса. Наверняка очень долго сомневались. Его класс давно известен, как и то, как часто он получает травмы.

    – Мы поэтому и подписали договор с ним только на полгода. Договорились, что будем смотреть дальше. Травмы нас и смущали.

    Мы проходили такую же историю с Марком Гонсалесом – тоже игроком очень высокого уровня, который должен был быть звездой, но организм и мышцы его все время подводили. Имея опыт, зная об этом, мы договорились с Эрнандесом о том, что будем смотреть.

    Ранее ЦСКА сообщил, что соглашение с 27-летним футболистом рассчитано на три года. Позже стало известно, что в случае травмы клуб имеет право расторгнуть договор с форвардом без выплаты компенсации.

    Источник: «Россия 24»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.11.2018 14:44
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2098

      ItalianFootball 28 ноября 2018, 10:14

      Новость - не новость. Во всех смыслах - 1) Все всё знали. 2) Из этой недоновости я так и не понял, травмирован ли он сейчас, и следовательно, остается ли он в ЦСКА. Автор не пей больше!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 27 ноября 2018, 18:34

      как такие футболисты вообще проходят мед комиссии ??? или это такие лекари, что исцелить не могут???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Мы ЦСКА 27 ноября 2018, 18:42

      Это ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗМА! Формально такие футболисты могут быть совершенно здоровыми. Очень жаль этих двух футболистов. Потенциал у них - закачаешься!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА > cska-62 27 ноября 2018, 19:49

      ну если бы Эскулапы несли финансовую ответственность за свои заключения... на поле бы у футболистов/хоккеистов и тп не останавливалось бы сердце, не ломались ли бы сами по себе ноги дт..... некоторые бы соскочили уже на психиатре

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 27 ноября 2018, 17:31

      Очень осторожный контракт.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 27 ноября 2018, 16:56

      Правильно сделали,пусть валит до дома.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 27 ноября 2018, 16:49

      У Эрнандеса за половину сезона сыграно 7 матчей из 15, в которых 3 раза он выходил на замену и в 1 поломался в первые 15 минут. Не густо, тем более что до конца года он врядли уже будет играть. Лучше бы Шиманьского вместо него подписали - трансферы равноценные по стоимости.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -5

      kiop731 27 ноября 2018, 16:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Жека, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1b2k.info

      -7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4616

      Бомбардиръ 27 ноября 2018, 16:35

      Намёк на расторжение контракта с этим футболистом?...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 27 ноября 2018, 16:23

      Ну Гонсалес свой трансфер окупил тогда одним голом Севилье в ЛЧ. Трансфер Эрнандеса же пока себя не оправдывает.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1607

      koli4ka 27 ноября 2018, 15:38

      Гинер гений ты наш,ну прям Вольф Мессинг...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3609

      александр п 27 ноября 2018, 14:57

      Гонсалес сильный был игрок,помню его дебют,за ЦСКА.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon > александр п 27 ноября 2018, 15:33

      Согласен. Потенциал был огромен, жаль что травмы подвели.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > WhiteEgon 27 ноября 2018, 15:39

      Точнее особенности организма,неужели медицина бессильна в таких случаях? Дзагоев то же больше лечится чем играет.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4486

      Snek > александр п 27 ноября 2018, 15:53

      Ну Ливерпуль в своё время взял Гонсалеса, но потом отказался из-за травматичности.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 