Гинер: «Знали о травматичности Эрнандеса, поэтому и подписали с ним контракт только на полгода»

Президент ЦСКА Евгений Гинер в интервью программе «Футбол России» на канале «Россия 24» рассказал, что клуб был в курсе частых травм нападающего Абеля Эрнандеса при подписании контракта с ним летом этого года.

– Приобретение Эрнандеса. Наверняка очень долго сомневались. Его класс давно известен, как и то, как часто он получает травмы.

– Мы поэтому и подписали договор с ним только на полгода. Договорились, что будем смотреть дальше. Травмы нас и смущали.

Мы проходили такую же историю с Марком Гонсалесом – тоже игроком очень высокого уровня, который должен был быть звездой, но организм и мышцы его все время подводили. Имея опыт, зная об этом, мы договорились с Эрнандесом о том, что будем смотреть.

Ранее ЦСКА сообщил, что соглашение с 27-летним футболистом рассчитано на три года. Позже стало известно, что в случае травмы клуб имеет право расторгнуть договор с форвардом без выплаты компенсации.