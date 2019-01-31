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    Абель Эрнандес: «В моей среде это естественно, когда мужчины носят в ушах серьги. Никто не думает, что с ними что-то не так»

    Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес рассказал, что в его культуре ношение мужчиной сережек в ушах – это естественное явление. По словам уругвайца, все воспринимают это как должное.

    – Вы носите украшения в ушах. По этому поводу не было шуток? К примеру, от Игоря Акинфеева – он человек очень правильный, консервативный, настоящий капитан.

    – Спасибо, что предупредили! Теперь, когда Игорь пошутит, у меня уже будет заготовлен ответ (смеется). На самом деле мы все происходим из разных культур. В моей среде это естественная вещь: мужчины носят в ушах серьги, и никто не думает, что с ними что-то не так.

    Я уважаю другие культуры, своим поведением никого не задеваю. Считаю, что и мой внешний вид особо не должен заботить окружающих.

    • Эрнандес перешел в московский клуб летом 2018 года.
    • В этом сезоне форвард провел за армейцев девять матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    31.01.2019 14:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +643

      Symbol 31 января 2019, 20:51

      Все хорошо, Абель, не парься. Я тебе оставлю стихотворный спич: Как-то рано рано утром, пока еще не рассвело, подкрадется незаметно сзади гражданин Молло.
      Ну это так, о значении серьги в ушах мужчин в нашей культуре)

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 31 января 2019, 20:47

      Интересно, как Игорян может пошутить? типа если серьга в правом ухе, значит заднеприводной?)))

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      Рейтинг: +649

      MichelWB > Lester84 1 февраля 2019, 14:50

      А если в левом, то передне....?
      А если в обоих ушах, то полный привод: гермафродит - сам е _ _ и сам родит.

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      Рейтинг: +649

      MichelWB > Lester84 1 февраля 2019, 15:00

      А кольцо в носу, это лебедка или фаркоп передний?

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