Абель Эрнандес: «В моей среде это естественно, когда мужчины носят в ушах серьги. Никто не думает, что с ними что-то не так»

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес рассказал, что в его культуре ношение мужчиной сережек в ушах – это естественное явление. По словам уругвайца, все воспринимают это как должное.

– Вы носите украшения в ушах. По этому поводу не было шуток? К примеру, от Игоря Акинфеева – он человек очень правильный, консервативный, настоящий капитан.

– Спасибо, что предупредили! Теперь, когда Игорь пошутит, у меня уже будет заготовлен ответ (смеется). На самом деле мы все происходим из разных культур. В моей среде это естественная вещь: мужчины носят в ушах серьги, и никто не думает, что с ними что-то не так.

Я уважаю другие культуры, своим поведением никого не задеваю. Считаю, что и мой внешний вид особо не должен заботить окружающих.